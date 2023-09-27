Карлос Алькарас: «Первая строчка рейтинга – одна из главных целей»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что потерял №1 рейтинга после US Open.

«Для меня первая строчка рейтинга – одна из главных целей. На больших турнирах я хочу здорово выступать, чтобы приблизиться или вернуть себе эту позицию».

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