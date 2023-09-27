Карлос Алькарас: «Первая строчка рейтинга – одна из главных целей»

Теги рейтинги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что потерял №1 рейтинга после US Open.

«Для меня первая строчка рейтинга – одна из главных целей. На больших турнирах я хочу здорово выступать, чтобы приблизиться или вернуть себе эту позицию».

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5 комментариев

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Nikolay Stavrogin
С одним шлемом хочет закончить год первым.
А Ноле закончит вторым с тремя.
Еще и сборную ради рекордов кинул.
Совсем стыда нет.
По справедливости, до сих пор не должен был быть первым.
А в итоге из-за не допусков Ноле уже 40 недель нафармил и идёт на 2й заход первым по итогам года.
Зря.
Грош цена таким рекордам будет.
+7
-4
+3
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tRIFF
В следующем году заберёшь) ближе к концу года)
+3
-2
+1
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go25
И хочешь, чтобы Новак пропускал побольше или рад, что его не допускали, чтобы шанс на первую строчку был реальным? Нет бы сказать: я, конечно, сейчас ещё не совсем заслуженно был первой, но буду стараться стать первым на корте - в этом моя цель
+6
-5
+1
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Йенс Мустерманн
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Молодец, что ставит перед собой такие цели и идёт до конца. Даже не в идеальной форме, главное сейчас обойтись без травм, должен забирать абсолютно заслуженную первую строчку по итогам года.
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