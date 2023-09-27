Карлос Алькарас: «Первая строчка рейтинга – одна из главных целей»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что потерял №1 рейтинга после US Open.
«Для меня первая строчка рейтинга – одна из главных целей. На больших турнирах я хочу здорово выступать, чтобы приблизиться или вернуть себе эту позицию».
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А Ноле закончит вторым с тремя.
Еще и сборную ради рекордов кинул.
Совсем стыда нет.
По справедливости, до сих пор не должен был быть первым.
А в итоге из-за не допусков Ноле уже 40 недель нафармил и идёт на 2й заход первым по итогам года.
Зря.
Грош цена таким рекордам будет.