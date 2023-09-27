Федерер о том, по чему скучает: «Мы это скрываем, но всегда хочется быть в центре внимания»

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Роджер Федерер рассказал, по чему в туре больше всего скучает.

В прошлом году 20-кратный чемпион «Больших шлемов» завершил карьеру.

«Мы это скрываем, но всегда хочется быть в центре внимания. В то же время это уже не имеет значения. Я доволен тем, что сейчас имею.

Конечно, я скучаю по радостным лицам, которых, как я надеюсь, мне удалось развлечь. В туре мне было хорошо, мне нравилась каждая секунда. Но сейчас я с радостью нахожусь на пенсии».

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