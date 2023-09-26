Андрей Чесноков: «Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым»

Теги ATP Андрей Чесноков Роман Сафиуллин Chengdu Open Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал выступление Романа Сафиуллина в Чэнду.

В Китае он провел первый финал ATP в карьере – проиграл Александру Звереву в трех сетах.

«Этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него. Он начал подъем и все еще прогрессирует без остановки. Сейчас Роман закрепится в топ-50 рейтинга. В этом году он провел два шикарных «Шлема» – «Уимблдон» и US Open, заработал большое количество очков. Сегодня у него случился первый финал в карьере. Это огромное достижение!

Хочется сказать, что у Сафиуллина есть абсолютно все для того, чтобы завоевать титул: шикарная игра сзади, надежная мощная подача, с головой тоже порядок. Роман должен был побеждать Сашу в сегодняшнем финале. Он отлично провел первый сет, но потом у него закончился бензин. Зверев на опыте переиграл Сафиуллина. Но я уверен, что у Романа все еще впереди», – цитирует полуфиналиста «Ролан Гаррос»-1989 «Чемпионат».

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1 комментарий

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Матвей Суицидин
да, физуху надо подтягивать, в третьем сете надежная игра на задней линии рассыпалась, бензина не хватило
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