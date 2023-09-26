Зверев – Сафиуллину: «Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20»

Теги ATP Александр Зверев Роман Сафиуллин Chengdu Open Теннис

Александр Зверев обратился к Роману Сафиуллину на церемонии награждения в Чэнду.

Немец выиграл со счетом 6:7(2), 7:6(5), 6:3.

«Поздравляю Романа. Невероятная неделя и невероятный теннис. Мы много раз играли друг с другом на юниорских турнирах до 14 и до 18 лет. Приятно видеть, как мы оба выросли и как далеко продвинулись. Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20.

Ты один из самых опасных игроков, с которыми я когда-либо встречался. На этой неделе я показывал отличный теннис и внезапно совершенно не понимал, что делать на протяжении полутора сетов… Желаю тебе и твоей команде только самого лучшего».

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3 комментария

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Santa-Barbara
Роман очень понравился и против Музетти, и против Зверева. Немного стабильности и будет лютый топ.
+7
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Док Аксель
Рома сейчас на подъёме и показывает классный теннис. Добавить ещё стабильности, прухи и везухи и будет для многих неудобным соперником.
+3
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+3
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OnlyDendy
Если бы был бы Дмитров, то может Рома бы выиграл, но матч был бы менее захватывающим, чем этот и Саша думаю сам рад, что Рома поднялся и друг против друга играют в финале
+1
0
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