Иванович, Пеннетта, Мойя, Паес номинованы на введение в Зал теннисной славы в 2024-м

Теги Ана Иванович Флавия Пеннетта Карлос Мойя ATP WTA Кара Блэк Дэниэл Нестор Леандер Паес Теннис

Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2024 года.

В этот раз претендентами стали:

  • Ана Иванович, экс-первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос»-2008;
  • Флавия Пеннетта, экс-первая ракетка мира в паре и чемпионка US Open-2015 в одиночке;
  • Карлос Мойя, экс-первая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»-1998;
  • Кара Блэк, экс-первая ракетка мира в паре и 10-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте;
  • Дэниэл Нестор, экс-первая ракетка мира в паре и 12-кратный чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте;
  • Леандер Паес, экс-первая ракетка мира в паре и 18-кратный чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте.

Паес – единственный, кто появился в списке впервые. Остальные уже номинировались, но не набрали необходимого количества голосов членов отборочной комиссии.

Болельщики тоже могут принять участие в голосовании. Тройка, получившая наибольшее количество голосов болельщиков, получит бонус к голосам комиссии. Принять участие можно на сайте с 27 сентября по 9 октября.

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5 комментариев

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Graziano
Иванович? хахаха. Давайте еще Бушар
+4
0
+4
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Иван Иванов
Если честно все достойны)))
+1
0
+1
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Вадим flanec
Нестор и Паес достойны как никто другой.
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Евгений Фабиянчук
Ну Мойю-то семейство Рафулика пропихнёт)
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0
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Иван Иванов
Если честно я бы выбрал кого то из парников,но их смотрят меньше людей.....
0
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