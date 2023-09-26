Иванович, Пеннетта, Мойя, Паес номинованы на введение в Зал теннисной славы в 2024-м
Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2024 года.
В этот раз претендентами стали:
- Ана Иванович, экс-первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос»-2008;
- Флавия Пеннетта, экс-первая ракетка мира в паре и чемпионка US Open-2015 в одиночке;
- Карлос Мойя, экс-первая ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»-1998;
- Кара Блэк, экс-первая ракетка мира в паре и 10-кратная чемпионка «Больших шлемов» в паре и миксте;
- Дэниэл Нестор, экс-первая ракетка мира в паре и 12-кратный чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте;
- Леандер Паес, экс-первая ракетка мира в паре и 18-кратный чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте.
Паес – единственный, кто появился в списке впервые. Остальные уже номинировались, но не набрали необходимого количества голосов членов отборочной комиссии.
Болельщики тоже могут принять участие в голосовании. Тройка, получившая наибольшее количество голосов болельщиков, получит бонус к голосам комиссии. Принять участие можно на сайте с 27 сентября по 9 октября.
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