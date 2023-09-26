Сун Ву Квон, сломавший ракетку после поражения, встретился с соперником, пожал ему руку и извинился
Сун Ву Квон извинился за поведение после вылета с Азиатских игр.
Кореец сломал ракетку и не пожал руку судье и сопернику – таиландцу Касидиту Самрею.
«Сразу после матча с Касидитом Самреем во втором круге одиночки на Азиатских играх я совершил неразумный поступок, который не должен делать игрок национальной сборной.
Я приношу искренние извинения всем болельщикам сборной и зрителям на стадионе. Мне жаль.
Еще раз искренне прошу прощения у Симрея, которого могло обидеть мое неуважительное поведение.
Я искренне сожалею и анализирую свое поведение после матча. Как спортсмен, представляющий свою страну, я серьезно подумаю об ответственности и не буду вести себя неосмотрительно.
Еще раз приношу искренние извинения всем любителям этого спорта», – написал Сун Ву Квон.
Также он встретился с соперником по матчу и извинился лично.
Фото: твиттер UniversTennis.
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