Сун Ву Квон, сломавший ракетку после поражения, встретился с соперником, пожал ему руку и извинился

Сун Ву Квон извинился за поведение после вылета с Азиатских игр.

Кореец сломал ракетку и не пожал руку судье и сопернику – таиландцу Касидиту Самрею.

«Сразу после матча с Касидитом Самреем во втором круге одиночки на Азиатских играх я совершил неразумный поступок, который не должен делать игрок национальной сборной.

Я приношу искренние извинения всем болельщикам сборной и зрителям на стадионе. Мне жаль.

Еще раз искренне прошу прощения у Симрея, которого могло обидеть мое неуважительное поведение.

Я искренне сожалею и анализирую свое поведение после матча. Как спортсмен, представляющий свою страну, я серьезно подумаю об ответственности и не буду вести себя неосмотрительно.

Еще раз приношу искренние извинения всем любителям этого спорта», – написал Сун Ву Квон.

Также он встретился с соперником по матчу и извинился лично.

Фото: твиттер UniversTennis.

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