Маррей о том, как ехал в машине с Дрэйпером после выхода Великобритании в 1/4 Кубка Дэвиса: «Джек выпил несколько банок пива до отъезда и еще несколько взял с собой»

Теги Энди Маррей Кубок Дэвиса ATP Джек Дрэйпер Теннис

Энди Маррей прокомментировал видео из инстаграма, где он вез Джека Дрэйпера домой после выхода сборной Великобритании в плей-офф Кубка Дэвиса.

«Джек выпил несколько банок пива до отъезда и еще несколько взял с собой в машину. Было понятно, что мне придется ехать под очень громкую музыку. И все это происходило примерно в час-два ночи. В общем, это была не самая легкая поездка!»

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1 комментарий

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Sincere
Прелестное видео😆
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