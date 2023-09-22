Чэнду (ATP). 2-й круг. Сафиуллин играет с Эвансом, Димитров встретится с Варильясом, Лайович выбыл
Роман Сафиуллин играет с Дэном Эвансом во втором круге в Чэнду.
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Chengdu Open
Чэнду, Китай
20 – 26 сентября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 22 сентября, 09.55
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 22 сентября, 08.10
- Дата проведения
- 22 сентября, 08.10
- Дата проведения
- 22 сентября, 11.30
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 23 сентября, 03.00
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