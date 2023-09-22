Чэнду (ATP). 2-й круг. Сафиуллин играет с Эвансом, Димитров встретится с Варильясом, Лайович выбыл

Роман Сафиуллин играет с Дэном Эвансом во втором круге в Чэнду.

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Chengdu Open

Чэнду, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг