Чэнду (ATP). 2-й круг. Сафиуллин играет с Эвансом, Димитров встретится с Варильясом, Лайович выбыл

Теги результаты ATP Chengdu Open Теннис

Роман Сафиуллин играет с Дэном Эвансом во втором круге в Чэнду.

Сетка турнира здесь.

Chengdu Open

Чэнду, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) Дэн Эванс (Великобритания)
4:1
Дата проведения
22 сентября, 09.55
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Кристофер О'Коннелл (Австралия) Таро Даниэль (Япония)
7:6|4:3
Дата проведения
22 сентября, 08.10
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Душан Лайович (Сербия)
6:1|7:6
Дата проведения
22 сентября, 08.10
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Дата проведения
22 сентября, 11.30
Онлайн матча

 

Филип Секулич (Австралия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
23 сентября, 03.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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Антон Тимофеев
Начал Роман неплохо...4-1 в первом сете.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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