Чэнду (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Накашимой

Теги результаты ATP Chengdu Open Теннис

Роман Сафиуллин сыграет с Брэндоном Накашимой в первом круге в Чэнду.

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Chengdu Open

Чэнду, Китай

20 – 26 сентября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Таро Даниэль (Япония) Александр Вукич (Австралия)
4:6|3:4
Дата проведения
20 сентября, 08.10
Онлайн матча

 

Роман Сафиуллин (Россия) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
20 сентября, 09.30
Онлайн матча

 

Tao Mu Корентен Муте (Франция)
Дата проведения
20 сентября, 11.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Макс Перселл (Австралия) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Не определен
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – Не определен
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Зизу Бергс (Бельгия) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Jie Cui Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
21 сентября, 03.00
Онлайн матча

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