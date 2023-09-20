Чэнду (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Накашимой
Роман Сафиуллин сыграет с Брэндоном Накашимой в первом круге в Чэнду.
Сетка турнира здесь.
Chengdu Open
Чэнду, Китай
20 – 26 сентября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 20 сентября, 08.10
- Дата проведения
- 20 сентября, 09.30
- Дата проведения
- 20 сентября, 11.30
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Не определен
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) – Не определен
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Не определен – Нуну Боржес (Португалия)
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Не определен – Миомир Кецманович (Сербия)
- Дата проведения
- 21 сентября, 03.00
Комментарии