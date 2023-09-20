Кырстя о Серене после слов американки о Халеп: «В человеческом плане она всегда была высокомерной»

Теги Серена Уильямс WTA Симона Халеп Сорана Кырстя Теннис

Сорана Кырстя назвала Серену Уильямс высокомерной.

Она прокомментировала слова американки о допинговой дисквалификации Симоны Халеп.

«Серена была выдающейся теннисисткой. В человеческом плане она всегда была высокомерной. Она не могла принять то, что кто-то ее обыграл или забрал у нее титул.

Я знаю Симону. Не думаю, что она сознательно принимала допинг. Так что дисквалифицировали невинного человека.

Мне самой страшно принимать вообще что-либо. Страшно даже аспирин принимать. Да, это паранойя, но дело очень серьезное. Это кошмар любого спортсмена».

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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3 комментария

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Hardy
и лицемерной
+5
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Aryna Lapko
Какая смелая Сорана, не побоялась об Уильямс правду сказать)
+5
0
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S.Graf
Cорана о Сэрине высказалась предельно дипломатично.
Но тонко напомнила о бесчисленных TUE нигерийки на запрещённые (для других) препараты.
Респект!
+2
0
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