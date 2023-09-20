Кырстя о Серене после слов американки о Халеп: «В человеческом плане она всегда была высокомерной»

Сорана Кырстя назвала Серену Уильямс высокомерной.

Она прокомментировала слова американки о допинговой дисквалификации Симоны Халеп.

«Серена была выдающейся теннисисткой. В человеческом плане она всегда была высокомерной. Она не могла принять то, что кто-то ее обыграл или забрал у нее титул.

Я знаю Симону. Не думаю, что она сознательно принимала допинг. Так что дисквалифицировали невинного человека.

Мне самой страшно принимать вообще что-либо. Страшно даже аспирин принимать. Да, это паранойя, но дело очень серьезное. Это кошмар любого спортсмена».

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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