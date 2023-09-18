Сэвилл о видео с тренировки Шараповой: «Предчувствую еще одно возвращение»

Дарья Сэвилл предположила, что Мария Шарапова хочет возобновить карьеру.

Австралийка отреагировала на видео с тренировки, которое выложила .

«Возвращаюсь к обычной программе 🤹🏼‍♀️. Сильное тело, сильный дух 🧠», – подписала Шарапова.

«Предчувствую еще одно возвращение. Никто не делает такие упражнения, просто чтобы «хорошо себя чувствовать» 🤣», – прокомментировала .

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020-го. В июле 2022-го она родила сына Теодора.

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