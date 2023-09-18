Сэвилл о видео с тренировки Шараповой: «Предчувствую еще одно возвращение»
Дарья Сэвилл предположила, что Мария Шарапова хочет возобновить карьеру.
Австралийка отреагировала на видео с тренировки, которое выложила Шарапова.
«Возвращаюсь к обычной программе 🤹🏼♀️. Сильное тело, сильный дух 🧠», – подписала Шарапова.
«Предчувствую еще одно возвращение. Никто не делает такие упражнения, просто чтобы «хорошо себя чувствовать» 🤣», – прокомментировала Сэвилл.
Шарапова завершила карьеру в феврале 2020-го. В июле 2022-го она родила сына Теодора.
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