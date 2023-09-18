Сэвилл о видео с тренировки Шараповой: «Предчувствую еще одно возвращение»

Теги Мария Шарапова WTA Дарья Сэвилл Теннис

Дарья Сэвилл предположила, что Мария Шарапова хочет возобновить карьеру.

Австралийка отреагировала на видео с тренировки, которое выложила Шарапова.

«Возвращаюсь к обычной программе 🤹🏼‍♀️. Сильное тело, сильный дух 🧠», – подписала Шарапова.

«Предчувствую еще одно возвращение. Никто не делает такие упражнения, просто чтобы «хорошо себя чувствовать» 🤣», – прокомментировала Сэвилл.

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020-го. В июле 2022-го она родила сына Теодора.

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15 комментариев

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Stas Salesov
Вообще было бы забавно - Шарапова, Кербер, Возняцки - в игре, а Симона на них по тв смотрит))
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costa0545
Честно говоря, это было очень хорошо, если бы она снова вернулась)))
+3
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Stas Salesov
Могло ли восстановиться плечо?🤔
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Наглая Кайса
Было бы так здорово 🥰
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Возвращаюсь к обычной программе 🤹🏼‍♀️. Большие колёса 💊💉», – подписала Шарапова.
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Сергей48
Вот это новость!) Мария на Юсо по ходу посмотрела на возможных соперниц, и решила, а я смогу ведь, и не хуже!?))
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igor nn
Я по хорошему удивлен..Вроде год назад фотки видел где у ней щечки пухлые и лишний вес небольшой был..А сейчас я узрел спортсмена в прекрасной физической форме..Руки нужно еще покачать чтобы удары мощнее были ,а так хоть сейчас на корт
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генгбенг
гаврилова ,не примазывайся к Шараповой , ты гордая австралийка ,сиди в своей Австралии.
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Сергей48
Ответ Йенс Мустерманн
Допингистка Шарапова так-то тоже должна по ТВ смотреть игры других. А лучше пусть по радиоприёмнику слушает репортажи )
Йенс, оставьте пожалуйста нашу Машу в покое!) Мы ведь уже обсуждали это в прошлый раз?)
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сергей48
Йенс, оставьте пожалуйста нашу Машу в покое!) Мы ведь уже обсуждали это в прошлый раз?)
С какой стати я должен это делать? Она допингистка, сей факт подтверждён всеми инстанциями, в том числе и CAS. И это мы ни в коем случае не должны ни забывать, ни замалчивать, ни всякими умилительными эпитетами заговаривать эту страницу в её биографии, как и в истории такого прекрасного вида спорта, как теннис.
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