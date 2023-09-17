Мама Руне: «У Хольгера болит спина в каждом гейме на своей подаче. Придется делать уколы, чтобы снять воспаление»

Хольгер Руне не смог сыграть во второй день Кубка Дэвиса против Бразилии из-за проблем со спиной. В итоге Дания уступила 1:3 и не смогла отобраться в квалификацию Кубка Дэвиса-2024.

Мама четвертой ракетки мира Анеке заявила, что ее сыну не помогают обезболивающие: «У Хольгера болит спина в каждом гейме на своей подаче, и при этом большие дозы ибупрофена не дают никакого эффекта. Поэтому придется делать уколы в спину, чтобы снять воспаление».

Она добавила, что Руне получил травму в Риме, а усугубил ее на «Ролан Гаррос». Следствием повреждения стала протрузия межпозвоночного диска. Она вызвала защемление нерва, сильную боль и воспаление.

Руне вместе с тренером Ларсом Кристенсеном изменил движение на подаче, чтобы снизить нагрузку на спину. Это временное решение, пока не удастся окончательно залечить травму.

Следующим стартом Руне должен стать Кубок Лэйвера, но его участие в турнире остается под вопросом.

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