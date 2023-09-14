Медведев снялся с турнира UTS во Франкфурте

Третья ракетка мира Даниил Медведев не сыграет на турнире UTS во Франкфурте, который пройдет 15-17 сентября. Его заменит Григор Димитров.

«Последние две недели были очень трудными для меня, для моего организма. Возможно, самыми тяжелыми в карьере. Мне очень жаль, ведь я очень хотел там сыграть. Мне нравится турнир и его формат, поэтому желаю игрокам и организаторам удачи», – сказал Медведев в видеообращении.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе