ITF хочет судиться с компанией Пике из-за разрыва контракта на проведение Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) готовится подать в суд на компанию Kosmos, с 2019 года выступавшую организатором Кубка Дэвиса.

Kosmos, основанная футболистом Жераром Пике, не выполнила свои обязательства по контракту. Он был заключен на 25 лет и предполагал выплаты в размере 40 миллионов долларов в год со стороны компании. Однако Kosmos не смогла выполнять эти условия, и в этом году проведет последний раз.

ITF хочет через суд требовать компенсации ущерба. Юристы федерации убеждены, что они выиграют.

Ранее сообщалось, что в 2022-м ITF пришлось из своих денег оплачивать участие некоторых сборных, потому что Kosmos это сделать не смогла.

ITF подтвердила разрыв контракта на проведение Кубка Дэвиса с компанией Пике. Он был рассчитан на 25 лет и $3 млрд

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