ITF хочет судиться с компанией Пике из-за разрыва контракта на проведение Кубка Дэвиса
Международная федерация тенниса (ITF) готовится подать в суд на компанию Kosmos, с 2019 года выступавшую организатором Кубка Дэвиса.
Kosmos, основанная футболистом Жераром Пике, не выполнила свои обязательства по контракту. Он был заключен на 25 лет и предполагал выплаты в размере 40 миллионов долларов в год со стороны компании. Однако Kosmos не смогла выполнять эти условия, и в этом году проведет Кубок Дэвиса последний раз.
ITF хочет через суд требовать компенсации ущерба. Юристы федерации убеждены, что они выиграют.
Ранее сообщалось, что в 2022-м ITF пришлось из своих денег оплачивать участие некоторых сборных, потому что Kosmos это сделать не смогла.
ITF подтвердила разрыв контракта на проведение Кубка Дэвиса с компанией Пике. Он был рассчитан на 25 лет и $3 млрд
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Игроки, в целом, не высказываются против нового формата , многим нравится, дух соперничества никуда не ушёл. Но для нового времени должны быть новые условия и свои герои. Но игроки никак не комментируют финансовую сторону, вокруг которой разразился скандал. А было бы интересно. Ситуация не приятная, я уверена, обе стороны не договаривают. Нельзя клеймить компанию Пике, он не собственноручно проводил все реформы. ITF осознанно шли на это, и видимо, очереди из потенциальных спонсоров турнира пять лет назад не было. К руководству международной Федерации тоже большие вопросы. Для Космос Кубок Дэвиса был титульными приобретением и самым крупным инвестиционным проектом. И, учитывая, что они уже в теннисе , у них есть проф игроки, расчёт был правильный. Мне кажется, сохранять все как было, это как играть деревянной ракеткой на нынешних скоростях. Нереально. Суть турнира обязана остаться, но условия, надо менять. Обидно, что все происходит как происходит. С разрывами, скандалами и непонятным будущим.