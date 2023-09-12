Джокович о финале US Open: «Сомнения были, они всегда есть»
Новак Джокович рассказал, были ли у него сомнения в победе на US Open.
Он выиграл там 24-й турнир «Большого шлема».
Его спросили, возникали ли сомнения по ходу второго сета финала против Даниила Медведева.
«Сомнения были, они всегда есть. Но важно сохранять простоту, чистоту разума, находиться в настоящем. Сосредотачиваться на следующем розыгрыше и том, что нужно делать».
Розыгрыш, который решил все в финале Медведев – Джокович
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