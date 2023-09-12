Джокович о финале US Open: «Сомнения были, они всегда есть»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, были ли у него сомнения в победе на US Open.

Он выиграл там 24-й турнир «Большого шлема».

Его спросили, возникали ли сомнения по ходу второго сета финала против Даниила Медведева.

«Сомнения были, они всегда есть. Но важно сохранять простоту, чистоту разума, находиться в настоящем. Сосредотачиваться на следующем розыгрыше и том, что нужно делать».

Розыгрыш, который решил все в финале Медведев – Джокович

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3 комментария

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Antonbezb
Прекрасная сетка позволила спокойно на пике подойти к финалу и выдать максимум
+6
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+5
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mr_ h2o
Сетбол был отыгран очень круто. У Дани был супер шанс
+5
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+5
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dedpihto59
Браво,Ноле, всё сделал как надо, ждём продолжения в Австралии‼️
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