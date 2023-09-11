Джуди Маррей о видео, где Соболенко после финала US Open сломала ракетку в подтрибунке: «Это был личный момент. Эти кадры вообще не стоило публиковать»

Джуди Маррей отреагировала на видео, где Арина Соболенко разбивает ракетку.

Белоруска сломала ракетку и выкинула ее в мусорное ведро после поражения в финале US Open против Коко Гауфф.

«Эти кадры вообще не стоило публиковать. Личный момент в пустой подтрибунке после разочарования от поражения в финале «Большого шлема», – написала мама и первый тренер экс-первой ракетки мира Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея.

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