Джуди Маррей о видео, где Соболенко после финала US Open сломала ракетку в подтрибунке: «Это был личный момент. Эти кадры вообще не стоило публиковать»

Теги US Open WTA Джуди Маррей Арина Соболенко Теннис

Джуди Маррей отреагировала на видео, где Арина Соболенко разбивает ракетку.

Белоруска сломала ракетку и выкинула ее в мусорное ведро после поражения в финале US Open против Коко Гауфф.

«Эти кадры вообще не стоило публиковать. Личный момент в пустой подтрибунке после разочарования от поражения в финале «Большого шлема», – написала мама и первый тренер экс-первой ракетки мира Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея.

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1 комментарий

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Ben Shelton
все равно кадры эти появились бы: Netflix снимал документалку
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