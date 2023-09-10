Соболенко сломала ракетку после финала US Open

сломала ракетку после поражения в финале против – 6:2, 3:6, 2:6.

Белоруска сделала это в подтрибунном помещении.

В этот момент ее снимали камеры Netflix. Она участвует в сериале «Брейк-пойнт».

Сломав ракетку, она выкинула ее в мусорное ведро.

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