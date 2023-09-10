Соболенко сломала ракетку после финала US Open

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале US Open против Коко Гауфф – 6:2, 3:6, 2:6.

Белоруска сделала это в подтрибунном помещении.

В этот момент ее снимали камеры Netflix. Она участвует в сериале «Брейк-пойнт».

Сломав ракетку, она выкинула ее в мусорное ведро.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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12 комментариев

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Великий Алонсо
Показуха для нетфликсовского сериальчика
+16
0
+16
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Йенс Мустерманн
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Даже по этому моменту видно отсутствие внятного технического арсенала, ракетка не всмятку после нескольких ударов.
Помню видео гуляло, где сравнивали как ломает Рублёв ракетку и Вавринка. Там ещё приписка кажется была, что-то вроде "разница между мальчиком и мужчиной". Стэн в мгновение ока переломил ракетку пополам об голень, а рыжий и так и этак пытался, но в итоге не получилось))
Нашёл.
https://twitter.com/annak_4ever/status/779042499860041732
+15
-2
+13
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Arche
Видно, что без эмоций, чисто для Netflix
+9
0
+9
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Михаил Пригода
Ответ Йенс Мустерманн
Даже по этому моменту видно отсутствие внятного технического арсенала, ракетка не всмятку после нескольких ударов. Помню видео гуляло, где сравнивали как ломает Рублёв ракетку и Вавринка. Там ещё приписка кажется была, что-то вроде "разница между мальчиком и мужчиной". Стэн в мгновение ока переломил ракетку пополам об голень, а рыжий и так и этак пытался, но в итоге не получилось)) Нашёл. https://twitter.com/annak_4ever/status/779042499860041732
Вика Азаренко и Вера Звонорева профессиональнее разбивают ракетки, это да
+4
0
+4
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raph
Ответ Йенс Мустерманн
Даже по этому моменту видно отсутствие внятного технического арсенала, ракетка не всмятку после нескольких ударов. Помню видео гуляло, где сравнивали как ломает Рублёв ракетку и Вавринка. Там ещё приписка кажется была, что-то вроде "разница между мальчиком и мужчиной". Стэн в мгновение ока переломил ракетку пополам об голень, а рыжий и так и этак пытался, но в итоге не получилось)) Нашёл. https://twitter.com/annak_4ever/status/779042499860041732
Если внимательно посмотреть, то Стэн легко переломил ракетку потому что обод ракетки уже был треснут. Это ясно видно по тому, в каком месте был перелом и по тому, насколько легко это у него получилось.
+4
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+4
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Николай Орлов
Хабалистая бабища.
+9
-7
+2
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From Moscow City
По сценарию получается
+5
-4
+1
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Arti22
Это из разряда сила есть, ума не надо
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Сергей48
Скоро ТБШ уже будут проводить по разбиванию ракеток? Через одного их колотят все!
0
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Typizza
Ответ Даниил Александров
поняла, что теперь батька не даст ей мешок картошки
Сам то уплетаешь за обе щеки
картошечку каждый день небось
0
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