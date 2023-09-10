Соболенко сломала ракетку после финала US Open
Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале US Open против Коко Гауфф – 6:2, 3:6, 2:6.
Белоруска сделала это в подтрибунном помещении.
В этот момент ее снимали камеры Netflix. Она участвует в сериале «Брейк-пойнт».
Сломав ракетку, она выкинула ее в мусорное ведро.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Помню видео гуляло, где сравнивали как ломает Рублёв ракетку и Вавринка. Там ещё приписка кажется была, что-то вроде "разница между мальчиком и мужчиной". Стэн в мгновение ока переломил ракетку пополам об голень, а рыжий и так и этак пытался, но в итоге не получилось))
Нашёл.
https://twitter.com/annak_4ever/status/779042499860041732
картошечку каждый день небось