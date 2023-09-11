Иванишевич пошутил о том, сколько Джокович будет в туре: «Он планирует сыграть на Олимпиаде-2028»

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич ответил на вопросы о спортивном долголетии Новака Джоковича.

– Есть вероятность, что после 25-го титула на «Больших шлемах», будь то в Австралии или вскоре после этого, Новак решит: «Здорово, большое спасибо, я добился всего, чего хотел, с меня хватит»?

– Лучше спросить у него самого. Я думаю, что нет. Нет-нет, он планирует сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе (смеется). Когда она, в 2028-м?

Так работает его голова. Он 24 часа в сутки хочет чего-то добиваться. Поэтому вряд ли он сразу решит закончить.

– Турнир за турниром, год за годом вас удивляет то, что Новак способен делать в этом возрасте, его победы?

– Возможно, удивляло бы, если бы я не был так близко к нему и не видел, что он делает.

Нет, я не удивлен. Он просто получает удовольствие, ему нравятся вызовы. Например, вы спросили про 25 титулов. Если он выиграет 25-й, то подумает: «25 уже есть, почему бы не 26?». Всегда есть что-то еще, новая цель.

Он заботится о своем теле, заботится обо всем, каждая деталь должна быть идеальна, тщательно подготовлена. Он не бывает доволен на корте. Не знаю, хорошо это или плохо, но для нас не хорошо (улыбается).

В общем, он мотивирует себя на новые цели и хочет все больше и больше. Именно поэтому он хочет, чтобы на корте, на тренировках все было идеально, и именно поэтому у него невероятные результаты.

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9 комментариев

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statistic5
Джок 20-х гг. на ТБШ впечатляет:
8 побед +
3 финала +
1 поражение от Надаля на РГ +
4 неучастия (2 недопуска + отмена турнира + дисквалификация)
+8
-1
+7
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sined2000
Так 2028 - Это Алькарасу уже будет 25. Ещё одно загубленное поколение )))
+6
0
+6
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justbored
Потом выяснится, что Иванишевич не шутил ))
+4
0
+4
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Kironbet
Ответ statistic5
Джок 20-х гг. на ТБШ впечатляет: 8 побед + 3 финала + 1 поражение от Надаля на РГ + 4 неучастия (2 недопуска + отмена турнира + дисквалификация)
Ага, значит еще долги есть по Джоковичу. Надеюсь справедливость восторжествует!
+2
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+2
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TennisForever
Наверное уже и доп определенный уже разрабатывают для него.
+3
-3
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romancureman
Ответ statistic5
Джок 20-х гг. на ТБШ впечатляет: 8 побед + 3 финала + 1 поражение от Надаля на РГ + 4 неучастия (2 недопуска + отмена турнира + дисквалификация)
просто охренеть.
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romancureman
Ответ statistic5
Джок 20-х гг. на ТБШ впечатляет: 8 побед + 3 финала + 1 поражение от Надаля на РГ + 4 неучастия (2 недопуска + отмена турнира + дисквалификация)
у Надаля кстати если считать с Рг-19 например, он же на год старше, то тоже очень очень. похуже, но тоже уровень бога

рг19
юсо19
рг20
ао22
рг22
1/2 уим22 (?)
5 титулов
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Leo Bonart
Ответ sined2000
Так 2028 - Это Алькарасу уже будет 25. Ещё одно загубленное поколение )))
Алькарасу к тому времени надо будет с управления по проводам перейти наконец в автономный режим
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