Иванишевич пошутил о том, сколько Джокович будет в туре: «Он планирует сыграть на Олимпиаде-2028»
Горан Иванишевич ответил на вопросы о спортивном долголетии Новака Джоковича.
– Есть вероятность, что после 25-го титула на «Больших шлемах», будь то в Австралии или вскоре после этого, Новак решит: «Здорово, большое спасибо, я добился всего, чего хотел, с меня хватит»?
– Лучше спросить у него самого. Я думаю, что нет. Нет-нет, он планирует сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе (смеется). Когда она, в 2028-м?
Так работает его голова. Он 24 часа в сутки хочет чего-то добиваться. Поэтому вряд ли он сразу решит закончить.
– Турнир за турниром, год за годом вас удивляет то, что Новак способен делать в этом возрасте, его победы?
– Возможно, удивляло бы, если бы я не был так близко к нему и не видел, что он делает.
Нет, я не удивлен. Он просто получает удовольствие, ему нравятся вызовы. Например, вы спросили про 25 титулов. Если он выиграет 25-й, то подумает: «25 уже есть, почему бы не 26?». Всегда есть что-то еще, новая цель.
Он заботится о своем теле, заботится обо всем, каждая деталь должна быть идеальна, тщательно подготовлена. Он не бывает доволен на корте. Не знаю, хорошо это или плохо, но для нас не хорошо (улыбается).
В общем, он мотивирует себя на новые цели и хочет все больше и больше. Именно поэтому он хочет, чтобы на корте, на тренировках все было идеально, и именно поэтому у него невероятные результаты.
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8 побед +
3 финала +
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4 неучастия (2 недопуска + отмена турнира + дисквалификация)
рг19
юсо19
рг20
ао22
рг22
1/2 уим22 (?)
5 титулов