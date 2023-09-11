Иванишевич пошутил о том, сколько Джокович будет в туре: «Он планирует сыграть на Олимпиаде-2028»

Горан Иванишевич ответил на вопросы о спортивном долголетии Новака Джоковича.

– Есть вероятность, что после 25-го титула на «Больших шлемах», будь то в Австралии или вскоре после этого, Новак решит: «Здорово, большое спасибо, я добился всего, чего хотел, с меня хватит»?

– Лучше спросить у него самого. Я думаю, что нет. Нет-нет, он планирует сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе (смеется). Когда она, в 2028-м?

Так работает его голова. Он 24 часа в сутки хочет чего-то добиваться. Поэтому вряд ли он сразу решит закончить.

– Турнир за турниром, год за годом вас удивляет то, что Новак способен делать в этом возрасте, его победы?

– Возможно, удивляло бы, если бы я не был так близко к нему и не видел, что он делает.

Нет, я не удивлен. Он просто получает удовольствие, ему нравятся вызовы. Например, вы спросили про 25 титулов. Если он выиграет 25-й, то подумает: «25 уже есть, почему бы не 26?». Всегда есть что-то еще, новая цель.

Он заботится о своем теле, заботится обо всем, каждая деталь должна быть идеальна, тщательно подготовлена. Он не бывает доволен на корте. Не знаю, хорошо это или плохо, но для нас не хорошо (улыбается).

В общем, он мотивирует себя на новые цели и хочет все больше и больше. Именно поэтому он хочет, чтобы на корте, на тренировках все было идеально, и именно поэтому у него невероятные результаты.

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