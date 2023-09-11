Новак Джокович: «Игроки приходят и уходят. Меня ждет такая же судьба»

Новак Джокович высказался о соперничестве внутри Большой четверки.

– Чем этот год отличается от других лет вашего доминирования, когда вы играли против Роджера, Рафы и Энди?

– Мы четыре разных игрока.

Это другое, потому что наше соперничество было настолько мощным и упорным, что на протяжении многих лет почти всегда в финале «Шлемов» я встречался либо с Роджером, либо с Рафой, либо с Энди на их пике.

Сегодня все по-другому. Я не против играть с разными соперниками на «Шлемах», пока я выигрываю (улыбается). Но в этом году я сыграл три эпических матча с Алькарасом, и думаю, именно поэтому идут дискуссии или дебаты о новом противостоянии.

Я сказал много лестных слов о Карлосе, и я действительно так считаю. Думаю, это здорово для нашего спорта, что у нас появилось еще одно очень хорошее противостояние. Также он соперничает с Синнером, с Руне. Есть еще поколение Зверева, Циципаса, Медведева – они все входят в топ-5, топ-10 в мире. Они отличные игроки.

Судя по посещаемости всех турниров «Большого шлема» и той шумихе, которая окружает «Шлемы», теннис все еще привлекателен. Игроки приходят и уходят. Меня ждет такая же судьба. В конце концов однажды, примерно через 23-24 года, я уйду из тенниса (смех). И появятся новые молодые игроки. А до тех пор вам еще немного придется на меня посмотреть.

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