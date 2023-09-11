Новак Джокович: «Игроки приходят и уходят. Меня ждет такая же судьба»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович высказался о соперничестве внутри Большой четверки.

– Чем этот год отличается от других лет вашего доминирования, когда вы играли против Роджера, Рафы и Энди?

– Мы четыре разных игрока.

Это другое, потому что наше соперничество было настолько мощным и упорным, что на протяжении многих лет почти всегда в финале «Шлемов» я встречался либо с Роджером, либо с Рафой, либо с Энди на их пике.

Сегодня все по-другому. Я не против играть с разными соперниками на «Шлемах», пока я выигрываю (улыбается). Но в этом году я сыграл три эпических матча с Алькарасом, и думаю, именно поэтому идут дискуссии или дебаты о новом противостоянии.

Я сказал много лестных слов о Карлосе, и я действительно так считаю. Думаю, это здорово для нашего спорта, что у нас появилось еще одно очень хорошее противостояние. Также он соперничает с Синнером, с Руне. Есть еще поколение Зверева, Циципаса, Медведева – они все входят в топ-5, топ-10 в мире. Они отличные игроки.

Судя по посещаемости всех турниров «Большого шлема» и той шумихе, которая окружает «Шлемы», теннис все еще привлекателен. Игроки приходят и уходят. Меня ждет такая же судьба. В конце концов однажды, примерно через 23-24 года, я уйду из тенниса (смех). И появятся новые молодые игроки. А до тех пор вам еще немного придется на меня посмотреть.

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18 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Объективно это поколение слабее. 00е и 10е было золотым временем тенниса.
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as009595@icloud.com
Болею за Рафу, как бы не не любил Новака, но его будет не хватать, также как и Роджера, я бы лучше их смотрел еще десять лет, сейчас даже не знаю за кого болеть или против кого, Биг 3 эта самая великая эра не только в теннисе, но и в спорте именно за эту эру теннис стал смотреть больше чем футбол и формулу 1
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JozY
Ответ sedric
Так вопрос не в силах, а в фразе зачем? Сколько раз твердили, мол вся мотивация в соревновании с Надалем и Федерером. Соревнование закончилось. По шлемам его не побьют. Или он реально настолько одержим этими шлемами, что дальше пойдет за 26, 27 28... Чисто цифры ради.
Именно он одержим цифрами
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AFP1
Ответ sedric
Не популярное будет мнение, но я не пойму Джоковича, если он не уйдет в следующем году. Какая мотивация ему дальше играть? 25-й он закроет в след.году. В след. же году у него последний шанс на ОИ. Уходить надо красиво, в идеале как это сделал Сампрас. А реально дожидаться момента, когда тебя начнут в ранних кругах обыгрывать, как он сам говорит, или в худшем случае еще и словить травму и закончить на выставке как Роджер. Ну такое.
Пока он кроме Карася никому никому и не проигрывает, да и то выполни тот Джокосмеш в 5 сете в Лондоне, и и вообще не было б вопросов - идеальный сезон мирового доминатора)) В след году поиграет пока у него супермотивация и класс и интерес дальше драть весь тур, поэтому и будет играть, по итогам 24 года посмотрит тур готов к передаче власти или нет)). У Сампраса не было того преимущества поэтому понял что лебединая песня и ушел.
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Alex Morhan
Ответ sedric
Не популярное будет мнение, но я не пойму Джоковича, если он не уйдет в следующем году. Какая мотивация ему дальше играть? 25-й он закроет в след.году. В след. же году у него последний шанс на ОИ. Уходить надо красиво, в идеале как это сделал Сампрас. А реально дожидаться момента, когда тебя начнут в ранних кругах обыгрывать, как он сам говорит, или в худшем случае еще и словить травму и закончить на выставке как Роджер. Ну такое.
Так если его силы выходят за пределы только одного сезона?
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sedric
Ответ Alex Morhan
Так если его силы выходят за пределы только одного сезона?
Так вопрос не в силах, а в фразе зачем? Сколько раз твердили, мол вся мотивация в соревновании с Надалем и Федерером. Соревнование закончилось. По шлемам его не побьют. Или он реально настолько одержим этими шлемами, что дальше пойдет за 26, 27 28... Чисто цифры ради.
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sedric
Ответ Alex Morhan
Федали нет, а Карлос покажет время (укрепить рекорд Новак явно хочет). Я имею ввиду, что может год, а может и два. Наверное, на данный момент чётко конец он сам не видит. Даже по самому смелому сценарию три года максимум, я лично не верю. А если больше трёх, то это уже чистое безумие. Но также нельзя исключать, что он просто после какого-то финала объявит о завершении и всё. И опять же тут, как ты сам говоришь, что после одной игры "Алькарас идёт за 30 ТБШ", а потом "он переоценён", но тут Новак правда может смотреть по обстоятельствам
Ну в этом и суть. Джокович влиять на то, сколько у кого будет в будущем шлемов не может. Алькарас условно заберет 20, а потом его брат заберет 30) А потом появится в туре какой-нибудь амбидекстр, который 40 заберет. Мотивация соревнования с Алькарасом в чем? Ну допустим он сейчас и его начнет выносить, и потом скажет, вот я очередное поколение сломал. Или наоборот, перестанет быть способен тягаться с ним, и скажет, ну видите, он уже полностью сильнее, я не могу. Это уже больше на самолюбование похоже, мол а вот мне 36, а я все еще всех выношу, и буду и дальше выносить, пока меня не вынесут. Я вот этого не понимаю.
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Stas Salesov
После 38 лет Федерер и Серена стали резко сдавать, думаю, на такой возраст и надо ориентироваться сейчас
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Grads
Когда спортсмен заканчивает свою карьеру, то интерес к нему значительно уменьшается, спорт интересен здесь и сейчас, а былые заслуги быстро уходят в прошлое. Как говорится такова се ля ви)
Главное, закончить вовремя и с меньшим уроном для здоровья, чего Новаку и желаю.
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Antonbezb
Ответ Stanislav Cherchesov
Объективно это поколение слабее. 00е и 10е было золотым временем тенниса.
Зато интереснее, помню эти предсказуемые турниры
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Ответ sedric
Не популярное будет мнение, но я не пойму Джоковича, если он не уйдет в следующем году. Какая мотивация ему дальше играть? 25-й он закроет в след.году. В след. же году у него последний шанс на ОИ. Уходить надо красиво, в идеале как это сделал Сампрас. А реально дожидаться момента, когда тебя начнут в ранних кругах обыгрывать, как он сам говорит, или в худшем случае еще и словить травму и закончить на выставке как Роджер. Ну такое.
Скорее всего после следующего сезона и уйдет, точнее может в середине 25 года, если не будет тянуть уже
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Alex Morhan
Ответ sedric
Так вопрос не в силах, а в фразе зачем? Сколько раз твердили, мол вся мотивация в соревновании с Надалем и Федерером. Соревнование закончилось. По шлемам его не побьют. Или он реально настолько одержим этими шлемами, что дальше пойдет за 26, 27 28... Чисто цифры ради.
Федали нет, а Карлос покажет время (укрепить рекорд Новак явно хочет). Я имею ввиду, что может год, а может и два. Наверное, на данный момент чётко конец он сам не видит. Даже по самому смелому сценарию три года максимум, я лично не верю. А если больше трёх, то это уже чистое безумие. Но также нельзя исключать, что он просто после какого-то финала объявит о завершении и всё. И опять же тут, как ты сам говоришь, что после одной игры "Алькарас идёт за 30 ТБШ", а потом "он переоценён", но тут Новак правда может смотреть по обстоятельствам
0
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Alex Morhan
Ответ sedric
Ну в этом и суть. Джокович влиять на то, сколько у кого будет в будущем шлемов не может. Алькарас условно заберет 20, а потом его брат заберет 30) А потом появится в туре какой-нибудь амбидекстр, который 40 заберет. Мотивация соревнования с Алькарасом в чем? Ну допустим он сейчас и его начнет выносить, и потом скажет, вот я очередное поколение сломал. Или наоборот, перестанет быть способен тягаться с ним, и скажет, ну видите, он уже полностью сильнее, я не могу. Это уже больше на самолюбование похоже, мол а вот мне 36, а я все еще всех выношу, и буду и дальше выносить, пока меня не вынесут. Я вот этого не понимаю.
Ещё раз. У человека есть силы, мотивация тоже. Федерер играл дольше, и не надо рассказывать, что он тогда не понимал, что его обойдут Рафа с Новаком. Даже Надаль формально ещё не подтвердил, что следующий сезон точно последний(скорее всего он последний из-за невозможности соревноваться дальше, а не "зачем"). Джоковича всегда мотивировало, что ему должного не отдавали и даже сейчас есть немало прессы, которая его не любит. Скорее всего это и не изменится, но мотивирует. Он влияет на свои достижения, цели у него ещё есть явно. Остальное чисто отдаёт, что ты не большой фанат Новака) В целом на данной стадии карьеры всё может очень быстро меняться. Раньше Надаля он точно не уйдёт, а дальше надо смотреть по ситуации
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sedric
Ответ Alex Morhan
Ещё раз. У человека есть силы, мотивация тоже. Федерер играл дольше, и не надо рассказывать, что он тогда не понимал, что его обойдут Рафа с Новаком. Даже Надаль формально ещё не подтвердил, что следующий сезон точно последний(скорее всего он последний из-за невозможности соревноваться дальше, а не "зачем"). Джоковича всегда мотивировало, что ему должного не отдавали и даже сейчас есть немало прессы, которая его не любит. Скорее всего это и не изменится, но мотивирует. Он влияет на свои достижения, цели у него ещё есть явно. Остальное чисто отдаёт, что ты не большой фанат Новака) В целом на данной стадии карьеры всё может очень быстро меняться. Раньше Надаля он точно не уйдёт, а дальше надо смотреть по ситуации
Ну если Надаль в следующем году триумфально вернется, и не закончит после РГ, я его тоже не пойму. Федерер как по мне, пытался уйти с триумфальным Уимом, что у него не получилось. Его мотивация мне понятна. А так, понятно что спорить с фанатами Джоковича в этом плане бессмысленно. Но для меня, продолжение карьеры человека, который всего добился после 24-го, будет выглядеть одержимостью и самолюбованием. И все вот эти разговоры, мол всего этого нет, и как только Надаль с Федерером травмируются/уходят, он теряет мотивацию будут бредом.
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Ответ Stas Salesov
После 38 лет Федерер и Серена стали резко сдавать, думаю, на такой возраст и надо ориентироваться сейчас
Тот же Криш сдал примерно в этом же возрасте, который считался эталоном физ подготовки
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