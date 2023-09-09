Федерер в 2008-м – последний теннисист, защитивший титул на US Open

Теги Роджер Федерер US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Прошлогодний чемпион US Open Карлос Алькарас проиграл Даниилу Медведеву в полуфинале – 6:7(3), 1:6, 6:3, 3:6.

Он не защитил титул. Последним теннисистом, которому это удалось сделать на US Open, остается Роджер Федерер.

Швейцарец побеждал в Нью-Йорке пять раз подряд – с 2004-го по 2008-й.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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Sincere
15 лет минуло) кто бы мог подумать, что это будет так сложно повторить после 5 титулов Роджера подряд
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Alex19
Ответ Imany King
Федерер давно уже на мусорке сидит детей воспитывает с базелями и галлями целый вагон строго на третьем месте а его 5 титулов на шакалье никому не интересны.
Вы совсем не интересуетесь теннисом. В противном случае, понимали бы, что Федерер только начал жить. Не замечали, как внешне даже расцветают теннисисты, когда уходят из тура? Присмотритесь. И жизнь наладится.
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igor nn
Ответ Imany King
Федерер давно уже на мусорке сидит детей воспитывает с базелями и галлями целый вагон строго на третьем месте а его 5 титулов на шакалье никому не интересны.
подумаешь 5 раз подряд взял титул...а обыграл то кого "днарей" каких то Хьютта.Агасси.Роддика.Джоковича и Маррея))Вот что вы несете?
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