Федерер в 2008-м – последний теннисист, защитивший титул на US Open

Прошлогодний чемпион US Open Карлос Алькарас проиграл в полуфинале – 6:7(3), 1:6, 6:3, 3:6.

Он не защитил титул. Последним теннисистом, которому это удалось сделать на US Open, остается .

Швейцарец побеждал в Нью-Йорке пять раз подряд – с 2004-го по 2008-й.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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