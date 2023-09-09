Федерер в 2008-м – последний теннисист, защитивший титул на US Open
Прошлогодний чемпион US Open Карлос Алькарас проиграл Даниилу Медведеву в полуфинале – 6:7(3), 1:6, 6:3, 3:6.
Он не защитил титул. Последним теннисистом, которому это удалось сделать на US Open, остается Роджер Федерер.
Швейцарец побеждал в Нью-Йорке пять раз подряд – с 2004-го по 2008-й.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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