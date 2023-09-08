Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного US Open

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли в полуфинале US Open Дженнифер Брэди и Луизу Стефани – 6:4, 6:1.

За титул россиянка и немка сыграют с Габи Габриэлой и Эрин Рутлиф.

Напомним, 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд – чемпионки US Open 2020 года.

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