Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного US Open

Теги Вера Звонарева US Open Лаура Зигемунд Теннис

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли в полуфинале US Open Дженнифер Брэди и Луизу Стефани – 6:4, 6:1.

За титул россиянка и немка сыграют с Габи Габриэлой и Эрин Рутлиф.

Напомним, 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд – чемпионки US Open 2020 года.

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6 комментариев

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Din Sten
очень хочется их победы в финале.
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Док Аксель
Молодцы девчата ! С победой и выходом в финал. Пусть он будет для вас успешным и победным. Удачи !
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Nikolay Stavrogin
Парный теннис недооценен.
Гораздо лучше одиночки вта.
Меньше требуется физухи, больше мастерства , как следствие, меньше ошибок, больше красивых розыгрышей.
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roentgen
посмотрел концовку, Зигемунд в огне, при всем уважении к Вере)
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Sincere
смотрела 1й сет, Вере повезло с Зигемунд, надо отметить))
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Valenchinche
Ответ roentgen
посмотрел концовку, Зигемунд в огне, при всем уважении к Вере)
Лаура реально в огне, но Вера тоже хороша, мастерски читает игру
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