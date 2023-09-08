Коко Гауфф: «Буду жалеть всю оставшуюся жизнь, что не сыграла против Серены. Но я рада быть частью ее наследия»

Коко Гауфф жалеет, что не сыграла против Серены Уильямс .

Гауфф спросили о том, можно ли считать ее лидером американского тенниса после ухода Серены Уильямс, а также о том, что она чувствует, когда повторяет ее достижения. Так, например, Гауфф – самая молодая американка в финале US Open после Серены в 2001-м.

«Я не считаю себя лидером американского тенниса. И не думаю, что им стану. У нас столько соотечественников, которые успешно выступают. А Серена – это Серена. Она величайшая в истории. Я надеюсь достичь хотя бы половины ее результатов. Но я не буду нас сравнивать. Я беру с нее пример. Повторение ее результатов очень много для меня значит. Она мой кумир. Единственное, о чем я буду жалеть всю оставшуюся жизнь, – это то, что я не сыграла против нее. Было столько турниров, где, пройди мы еще круг, сыграли бы друг с другом. Но я все равно рада быть частью ее наследия.

Наверное, на этом турнире я успешно представляю американский теннис. Но завтра у нас тоже будет крутой игрок, Бен Шелтон, он мой друг. Думаю, у нашей страны захватывающее теннисное будущее: я, Джесс [Пегула], Томми [Пол], Фрэнсис [Тиафу], многие из нас добиваются успеха, и я считаю, что это мотивирует нас прибавлять».

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