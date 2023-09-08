Тренер – Соболенко в 1/2 US Open: «Играй, разгоняй, а не на меня ори»

Арина Соболенко поспорила с тренером Антоном Дубровым в полуфинале US Open против Мэдисон Киз.

Уступая 0:3 в первом сете, Соболенко крикнула Дуброву в ответ на ободрение с трибун: «Что «давай», #####?»

Он ей на это ответил: «Играй, разгоняй, а не на меня ори». И усмехнулся.

В итоге Соболенко проиграла первую партию с баранкой.

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