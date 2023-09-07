US Open. Расписание пятницы. Медведев сыграет с Алькарасом не раньше 02:00 по Москве

US Open опубликовал расписание на пятницу, 8 сентября. В 12-й игровой день на корте Артура Эша пройдут два мужских полуфинала.

Не раньше 22:00 по московскому времени Новак Джокович сыграет с Беном Шелтоном. В 02:00 чемпион-2021 Даниил Медведев встретится с действующим победителем Карлосом Алькарасом.

Полностью расписание здесь.

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