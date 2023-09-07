Медведев – рекордсмен по количеству побед на US Open среди российских теннисистов
Даниил Медведев стал лидером среди российских теннисистов по количеству побед на US Open. У него 28 побед за семь турниров.
Он обошел Николая Давыденко и Михаила Южного, одержавших по 26 побед в Нью-Йорке. Давыденко 13 раз выступал в основе американского «Большого шлема», Южный – 16.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Я думал, Марат больше матчей там взял, особенно, с учетом того, что он обладатель ЮСО-2000. Но, кроме полуфинала ЮСО-2001 больше Марат ничего особенного там не показывал, 2 выхода в 4 круг в 1998 и 2006, остальные 6 выступлений вылеты в 1-2 круге.
Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22
У Кафельникова: 2 полуфинала в 1999 и 2001, 2 4-х круга в 1994 и 1998, 3 3-х круга, 2 вторых.
Кафельников(99)
АО - 28
РГ - 31
УИМ - 16
ЮСО-24
Т.е. для Евгения и Марата лучшими были АО и РГ, а ЮСО лишь на 3-ем месте, опережая только Уим.
Медведев(69):
АО - 21
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-28
Южный(100)
АО - 20
РГ - 23
УИМ - 32
ЮСО-26
Где-то я одну лишнюю победу Южному приписал, ибо в сумме у него 100, а у меня 101)))
Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26
Получается, если смотреть нашу лучшую пятерку по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -28
В сумме, 122 победы))
На АО Даниил вполне может на 1-ое место выйти, надо еще 11 побед одержать. Рг- без шансов, еще 25 побед Даниил не набьет. На Уиме нужно +20, тоже вряд ли...