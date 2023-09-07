Медведев – рекордсмен по количеству побед на US Open среди российских теннисистов

Теги Николай Давыденко Михаил Южный US Open ATP статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал лидером среди российских теннисистов по количеству побед на US Open. У него 28 побед за семь турниров.

Он обошел Николая Давыденко и Михаила Южного, одержавших по 26 побед в Нью-Йорке. Давыденко 13 раз выступал в основе американского «Большого шлема», Южный – 16.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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7 комментариев

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AFP1
30 должен оформить к концу недели)
+4
-1
+3
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Bello Jiafra
Даня, жми! Ты-сила. Твой лучший хард! Заноси!
+2
0
+2
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Антон Тимофеев
Забавно, Кафельников -24, Сафин-22 победы на ЮСО...

Я думал, Марат больше матчей там взял, особенно, с учетом того, что он обладатель ЮСО-2000. Но, кроме полуфинала ЮСО-2001 больше Марат ничего особенного там не показывал, 2 выхода в 4 круг в 1998 и 2006, остальные 6 выступлений вылеты в 1-2 круге.
Сафин(95)
АО - 31
РГ - 26
УИМ - 16
ЮСО-22

У Кафельникова: 2 полуфинала в 1999 и 2001, 2 4-х круга в 1994 и 1998, 3 3-х круга, 2 вторых.
Кафельников(99)
АО - 28
РГ - 31
УИМ - 16
ЮСО-24

Т.е. для Евгения и Марата лучшими были АО и РГ, а ЮСО лишь на 3-ем месте, опережая только Уим.

Медведев(69):
АО - 21
РГ - 7
УИМ - 13
ЮСО-28

Южный(100)
АО - 20
РГ - 23
УИМ - 32
ЮСО-26
Где-то я одну лишнюю победу Южному приписал, ибо в сумме у него 100, а у меня 101)))

Давыденко(82):
АО - 23
РГ - 26
УИМ - 7
ЮСО-26

Получается, если смотреть нашу лучшую пятерку по числу победных матчей на Шлемах:
АО: Сафин-31
РГ: Кафельников -31
УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?)))
ЮСО: Медведев -28
В сумме, 122 победы))

На АО Даниил вполне может на 1-ое место выйти, надо еще 11 побед одержать. Рг- без шансов, еще 25 побед Даниил не набьет. На Уиме нужно +20, тоже вряд ли...
+2
0
+2
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Славяныч
Ответ AFP1
30 должен оформить к концу недели)
Только эта неделя будет уже в 2024 году 😂😂😂
+4
-2
+2
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Cruel Snake
👍😎👌🔥💪
0
0
0
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From Moscow City
Марию Юрьевну (38) тоже обгонит
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sined2000
Ответ Антон Тимофеев
Забавно, Кафельников -24, Сафин-22 победы на ЮСО... Я думал, Марат больше матчей там взял, особенно, с учетом того, что он обладатель ЮСО-2000. Но, кроме полуфинала ЮСО-2001 больше Марат ничего особенного там не показывал, 2 выхода в 4 круг в 1998 и 2006, остальные 6 выступлений вылеты в 1-2 круге. Сафин(95) АО - 31 РГ - 26 УИМ - 16 ЮСО-22 У Кафельникова: 2 полуфинала в 1999 и 2001, 2 4-х круга в 1994 и 1998, 3 3-х круга, 2 вторых. Кафельников(99) АО - 28 РГ - 31 УИМ - 16 ЮСО-24 Т.е. для Евгения и Марата лучшими были АО и РГ, а ЮСО лишь на 3-ем месте, опережая только Уим. Медведев(69): АО - 21 РГ - 7 УИМ - 13 ЮСО-28 Южный(100) АО - 20 РГ - 23 УИМ - 32 ЮСО-26 Где-то я одну лишнюю победу Южному приписал, ибо в сумме у него 100, а у меня 101))) Давыденко(82): АО - 23 РГ - 26 УИМ - 7 ЮСО-26 Получается, если смотреть нашу лучшую пятерку по числу победных матчей на Шлемах: АО: Сафин-31 РГ: Кафельников -31 УИМ: Южный - 32. Неожиданно, правда?))) ЮСО: Медведев -28 В сумме, 122 победы)) На АО Даниил вполне может на 1-ое место выйти, надо еще 11 побед одержать. Рг- без шансов, еще 25 побед Даниил не набьет. На Уиме нужно +20, тоже вряд ли...
Почему по Уиму без шансов. 3 полуфинала к примеру это уже 18 побед.
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