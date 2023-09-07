Медведев – рекордсмен по количеству побед на US Open среди российских теннисистов

Даниил Медведев стал лидером среди российских теннисистов по количеству побед на US Open. У него 28 побед за семь турниров.

Он обошел Николая Давыденко и Михаила Южного, одержавших по 26 побед в Нью-Йорке. Давыденко 13 раз выступал в основе американского «Большого шлема», Южный – 16.

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