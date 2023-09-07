Киз о Соболенко: «Она феноменальная теннисистка. Не просто так в понедельник станет первой ракеткой мира»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Теннис

Мэдисон Киз прокомментировала то, что сыграет с Ариной Соболенко.

Они встретятся в 1/2 финала US Open. Соболенко ведет 2:1 в личных встречах.

«Она феноменальная теннисистка. Не просто так в понедельник станет первой ракеткой мира. Невероятно мощная. Очень хорошо подает. И то, какой сезон она провела с учетом всех старых проблем на подаче, показывает, какой она невероятный боец. Она очень, очень хорошая теннисистка (улыбается).

В нашем матче многое решит то, кто первой сможет захватить контроль над розыгрышем. Мы обе играем так, что очень трудно выйти из обороны и перейти в атаку».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LEX757
Все будет зависеть от подачи Арины,твоя задаче с разгромным счётом не проиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий