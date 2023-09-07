Киз о Соболенко: «Она феноменальная теннисистка. Не просто так в понедельник станет первой ракеткой мира»

Мэдисон Киз прокомментировала то, что сыграет с Ариной Соболенко.

Они встретятся в 1/2 финала US Open. Соболенко ведет 2:1 в личных встречах.

«Она феноменальная теннисистка. Не просто так в понедельник станет первой ракеткой мира. Невероятно мощная. Очень хорошо подает. И то, какой сезон она провела с учетом всех старых проблем на подаче, показывает, какой она невероятный боец. Она очень, очень хорошая теннисистка (улыбается).

В нашем матче многое решит то, кто первой сможет захватить контроль над розыгрышем. Мы обе играем так, что очень трудно выйти из обороны и перейти в атаку».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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