Чжэн после поражения от Соболенко: «У нее подача, по скорости близкая к мужской. Слишком большая разница с другими девочками»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн рассказала, зачем далеко отходила на приеме подачи Арины Соболенко.

Она проиграла 1:6, 4:6 в четвертьфинале US Open, не создав ни одного брейк-пойнта.

«У нее одна из самых быстрых подач в туре. По скорости близкая к мужской.

Так что это хорошая тактика – отойти подальше и заставить ее играть, принимать поглубже. Между ее подачей и подачами других девочек слишком большая разница. Так что я не в каждом матче так принимаю, как мужчины».

Также китаянка рассказала, над чем ей нужно работать после такого матча.

«Прием и первые удары после него. Нужно найти высокого парня, который будет против меня подавать, чтобы я развивала реакцию. Это станет ключом к победе над такими теннисистками, как Соболенко, у которых мощная подача.

У многих девочек тоже хорошие подачи. Если я хочу их обыгрывать, мне нужен хороший ритм и первые удары. И нужно поднимать процент первой подачи. Я знаю, что у меня уже есть скорость, а теперь нужен и процент.

Во время розыгрышей я чувствую себя довольно комфортно. Возможно, хотелось бы чуть чаще выходить к сетке».

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8 комментариев

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KMR
Так она и по габаритом далеко не девочка
+14
-1
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Artmen007
Ответ mrs Bennet
Детский лепет от китаянки. Чтобы она сказала, если бы с Сереной играла?
Если читать не только заголовок, то китаянка все по делу сказала
+10
0
+10
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ликуза
Ответ mrs Bennet
Детский лепет от китаянки. Чтобы она сказала, если бы с Сереной играла?
По мне, Арина мощнее чем Серена😁😁
+8
-1
+7
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goodloser
Чжэн всё точно понимает. Надо работать над приёмом и первыми ударами после приёма и после подачи.
+5
0
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Йенс Мустерманн
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Детский лепет от китаянки. Чтобы она сказала, если бы с Сереной играла?
У Арины рекорд подачи поболее, чем у Серены так-то ))
214 против 207.
+3
-1
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Stas Salesov
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mrs Bennet
Детский лепет от китаянки. Чтобы она сказала, если бы с Сереной играла?
+11
-11
0
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encaro_one
Даже китайские коллеги начинают что-то подозревать
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