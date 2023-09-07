Чжэн после поражения от Соболенко: «У нее подача, по скорости близкая к мужской. Слишком большая разница с другими девочками»

Циньвэнь Чжэн рассказала, зачем далеко отходила на приеме подачи Арины Соболенко.

Она проиграла 1:6, 4:6 в четвертьфинале US Open, не создав ни одного брейк-пойнта.

«У нее одна из самых быстрых подач в туре. По скорости близкая к мужской.

Так что это хорошая тактика – отойти подальше и заставить ее играть, принимать поглубже. Между ее подачей и подачами других девочек слишком большая разница. Так что я не в каждом матче так принимаю, как мужчины».

Также китаянка рассказала, над чем ей нужно работать после такого матча.

«Прием и первые удары после него. Нужно найти высокого парня, который будет против меня подавать, чтобы я развивала реакцию. Это станет ключом к победе над такими теннисистками, как Соболенко, у которых мощная подача.

У многих девочек тоже хорошие подачи. Если я хочу их обыгрывать, мне нужен хороший ритм и первые удары. И нужно поднимать процент первой подачи. Я знаю, что у меня уже есть скорость, а теперь нужен и процент.

Во время розыгрышей я чувствую себя довольно комфортно. Возможно, хотелось бы чуть чаще выходить к сетке».

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