Чжэн после поражения от Соболенко: «У нее подача, по скорости близкая к мужской. Слишком большая разница с другими девочками»
Циньвэнь Чжэн рассказала, зачем далеко отходила на приеме подачи Арины Соболенко.
Она проиграла 1:6, 4:6 в четвертьфинале US Open, не создав ни одного брейк-пойнта.
«У нее одна из самых быстрых подач в туре. По скорости близкая к мужской.
Так что это хорошая тактика – отойти подальше и заставить ее играть, принимать поглубже. Между ее подачей и подачами других девочек слишком большая разница. Так что я не в каждом матче так принимаю, как мужчины».
Также китаянка рассказала, над чем ей нужно работать после такого матча.
«Прием и первые удары после него. Нужно найти высокого парня, который будет против меня подавать, чтобы я развивала реакцию. Это станет ключом к победе над такими теннисистками, как Соболенко, у которых мощная подача.
У многих девочек тоже хорошие подачи. Если я хочу их обыгрывать, мне нужен хороший ритм и первые удары. И нужно поднимать процент первой подачи. Я знаю, что у меня уже есть скорость, а теперь нужен и процент.
Во время розыгрышей я чувствую себя довольно комфортно. Возможно, хотелось бы чуть чаще выходить к сетке».
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