Соболенко о жаре на US Open: «Тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды?»
Арина Соболенко прокомментировала жару на US Open.
Она вышла в полуфинал турнира, первым запуском обыграв Циньвэнь Чжэн – 6:1, 6:4.
«Было жарко, но я тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды? (Смех). В июле и в июне. Не в целом.
Это мне очень помогло сохранять силы и не уставать из-за жары».
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