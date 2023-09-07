Соболенко о жаре на US Open: «Тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды?»

Арина Соболенко прокомментировала жару на US Open.

Она вышла в полуфинал турнира, первым запуском обыграв Циньвэнь Чжэн – 6:1, 6:4.

«Было жарко, но я тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды? (Смех). В июле и в июне. Не в целом.

Это мне очень помогло сохранять силы и не уставать из-за жары».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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