Соболенко о жаре на US Open: «Тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды?»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала жару на US Open.

Она вышла в полуфинал турнира, первым запуском обыграв Циньвэнь Чжэн – 6:1, 6:4.

«Было жарко, но я тренируюсь во Флориде – а что может быть хуже Флориды? (Смех). В июле и в июне. Не в целом.

Это мне очень помогло сохранять силы и не уставать из-за жары».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий