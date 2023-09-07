Зверев о травме в матче с Алькарасом: «Она очень мешала – беспокоила во время бега, но главной проблемой был толчок при подаче»
Александр Зверев рассказал о травме в матче с Карлосом Алькарасом на US Open.
Он проиграл 3:6, 2:6, 4:6.
«В первом сете я боролся, мог взять его подачу. А во втором сете у меня заболело бедро, с левой стороны. Я уже не мог оттолкнуться на подаче. Скорость подачи сильно упала по сравнению с другими матчами. А против него особенно нужна хорошая подача.
После первого сета я лишился главного оружия, и бороться было уже трудно.
Перед матчем меня ничего не беспокоило, но тут вдруг появилась боль. И она мне очень мешала – беспокоила во время бега, но главной проблемой был толчок при подаче. Скорость упала, процент попадания первым мячом упал – и в таких условиях бороться с Карлосом очень сложно».
Также Зверев ответил на вопрос, почему не вызвал физиотерапевта.
«Я ненавижу это делать. Многие так делают, чтобы сбить с ритма.
И я же не знаю, что со мной. Ну вызову я физио, и что он сделает за три минуты, если у меня мышца надорвана? Он за три минуты меня не вылечит.
После матча в раздевалке он меня осмотрел, сказал, что-то не так. Возможно, небольшой надрыв».
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