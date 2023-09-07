Зверев о травме в матче с Алькарасом: «Она очень мешала – беспокоила во время бега, но главной проблемой был толчок при подаче»

Теги US Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев рассказал о травме в матче с Карлосом Алькарасом на US Open.

Он проиграл 3:6, 2:6, 4:6.

«В первом сете я боролся, мог взять его подачу. А во втором сете у меня заболело бедро, с левой стороны. Я уже не мог оттолкнуться на подаче. Скорость подачи сильно упала по сравнению с другими матчами. А против него особенно нужна хорошая подача.

После первого сета я лишился главного оружия, и бороться было уже трудно.

Перед матчем меня ничего не беспокоило, но тут вдруг появилась боль. И она мне очень мешала – беспокоила во время бега, но главной проблемой был толчок при подаче. Скорость упала, процент попадания первым мячом упал – и в таких условиях бороться с Карлосом очень сложно».

Также Зверев ответил на вопрос, почему не вызвал физиотерапевта.

«Я ненавижу это делать. Многие так делают, чтобы сбить с ритма.

И я же не знаю, что со мной. Ну вызову я физио, и что он сделает за три минуты, если у меня мышца надорвана? Он за три минуты меня не вылечит.

После матча в раздевалке он меня осмотрел, сказал, что-то не так. Возможно, небольшой надрыв».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Та же отмазка как т в полуфинале Ролан Гаррос против Рууда.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Это диабет. Начинает сказываться. Природу не обманешь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tRIFF
Странный парень Саня, капризный) Поэтому и результаты такие. Жаль конечно, что травму получил на РГ, были шансы на финал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Синер, думаю не намного лучше с Алькарасом с играл, просто уровень разный)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий