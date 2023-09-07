Рублев о девятом поражении в 1/4 ТБШ: «Наверное, я подтверждаю свой рейтинг»

Андрей Рублев прокомментировал то, что проиграл 9 четвертьфиналов на «Шлемах».

Его спросили, чувствует ли он, что приближается к топам. На US Open Рублев проиграл Даниилу Медведеву – 4:6, 3:6, 4:6.

«Если честно, не знаю. Каким я стою в рейтинге? Восьмым или седьмым? По сути, я выступил на свой рейтинг. В этом году трижды вошел в восьмерку лучших.

Наверное, я подтверждаю свой рейтинг».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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