Рублев о девятом поражении в 1/4 ТБШ: «Наверное, я подтверждаю свой рейтинг»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что проиграл 9 четвертьфиналов на «Шлемах».

Его спросили, чувствует ли он, что приближается к топам. На US Open Рублев проиграл Даниилу Медведеву – 4:6, 3:6, 4:6.

«Если честно, не знаю. Каким я стою в рейтинге? Восьмым или седьмым? По сути, я выступил на свой рейтинг. В этом году трижды вошел в восьмерку лучших.

Наверное, я подтверждаю свой рейтинг».

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10 комментариев

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Роман Гущин
Играет стабильно, без серьёзных провалов, постоянно в четвертьфиналах. Это уровень.
+41
0
+41
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Vitalii-Just
Ну топ-8 тоже отличный результат для Андрея...
+29
-2
+27
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ногабога
Как ни крути – Андрей один из самых стабильных игроков в туре – годами не выпадает из десятки, и это отличный результат, кто бы что ни говорил
+24
0
+24
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sined2000
Ответ Сергей Шматов
Ну что же не стал лукавить сказал правду.Кому то суждено быть сильным середняком.
Топ-8 это в мире это середняк? А 38 тогда кто?
+18
0
+18
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Сергей Орлов
Ответ Сергей Шматов
Ну что же не стал лукавить сказал правду.Кому то суждено быть сильным середняком.
Топ 8 это не середняк)
+3
0
+3
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Матвей Суицидин
для Рублева единственный шанс выйти в полуфинал это оказаться в четверти с 4 сеянным, всех кроме топ-3 Рублем закрывал и не раз.
+2
0
+2
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cosset
как есть ответил, здраво.
+2
0
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LechK1nG
Ответ Великий Алонсо
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Есть ещё Ник Кирьос... Потому что по уровню психической расшатанности его что на корте, что за его пределами порой сложно переплюнуть.
+2
-1
+1
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Сергей Шматов
Ну что же не стал лукавить сказал правду.Кому то суждено быть сильным середняком.
+4
-4
0
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