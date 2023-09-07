Карлос Алькарас: «Готов к большой битве против Медведева в полуфинале»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал состояние перед полуфиналом US Open.

В 1/2 он поборется с Даниилом Медведевым, у которого выиграл оба матча в этом году.

«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале».

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32 комментария

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Антон Патракеев
Большая битва была бы с Даней образца ЮСО-2021, тут 3-0, к сожалению
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Жандос Раев
Ответ GorackNeon
Комментарий удален модератором
с чего ты решил что он на допинге, их регулярно проверяют; прыщи у него потому что недавно вышел с подросткового возраста, да и в целом низко об этом говорить; а Медю он уважает как сильного соперника и коллегу, где ты видишь лицемерие?
+27
-4
+23
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Александр Бабуев
Даниилу пожелать можно лишь только сыграть на свой максимум, благо покрытие его, но Карлос, конечно еще тот зверь!
+13
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melmi
Очень сложный будет матч для Медведева
Шансы 70/30 в пользу Алькараса
Даня один из лучших в туре по игре на задней линии, но Карлос просто лучший
По движению , игре у сетке , дроп шотами -он и так Даню превосходит
На сегодня Алькарас самый неудобный для Дани соперник
Только если сойдутся звезды
Остается лишь пожелать Дане удачи и болеть за него
+9
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Чэзг
Думай, Даня, думай!
+10
-2
+8
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encaro_one
Ответ Krull
Шансов и так минимум у Медведя, а если ещё и жара такая же будет, то привыкший к такому испанец его просто уничтожит.
Они в вечер / в ночь будут играть.
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+7
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eple
Даня опять будет стоять за километр, а Карлос опять будет закидывать ему дропшоты. Карлосу нет смысла менять свою тактику, пока она отлично работает, а вот Медведев, думаю, опять не сделает выводов и просто отдаст матч.
+7
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+5
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Dmitry Aqf
Ответ eple
Даня опять будет стоять за километр, а Карлос опять будет закидывать ему дропшоты. Карлосу нет смысла менять свою тактику, пока она отлично работает, а вот Медведев, думаю, опять не сделает выводов и просто отдаст матч.
Выводы я думаю они давно сделали.
Просто выводы и их реализация - не одно и то же.
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costa0545
Думаю битвы не будет, если только в финале с Ноле)))
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Максим Чирятьев
Ответ Антон Патракеев
Большая битва была бы с Даней образца ЮСО-2021, тут 3-0, к сожалению
А чем тот Даня прям кардинально отличается от нынешнего? Тогда не помню, чтобы возникали проблемы с жарой, и соперники прямо скажем ни о чем были до финала. Здесь же, если нет жары, Медведев все тот же зверь
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cosset
и мы готовы к выходным) 3 самых интересных матча на турнире!
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Ярик01
Ответ Hardy
интересно, когда уже начнут давать ему предупреждения за крики, созвучные с "аут", и крики даже не после своего удара, а когда уже соперник отбивает мяч?
Никогда. Тур охраняет лучших игроков. Например, Шарапову не штрафовали за стоны с громкостью полицейской сирены, хотя это давало дискомфорт и зрителям и соперникам
+6
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Славяныч
Ответ Nothing_ToSay
Дане предстоит очень нелегкий путь. Дважды спасти теннис
Спасти теннис, избавив нас от теннисного пиршенства "Алькарас-Джокович’ в финале? Спасибо, не надо.
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Привет Этоя
Ответ Антон Патракеев
Большая битва была бы с Даней образца ЮСО-2021, тут 3-0, к сожалению
Тогда была подача. Сейчас из ща мячей Медведев не может так подавать
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Eugenie Nation
К пф отдал один сет, хорошая реакция на цинци
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justbored
Ответ Nothing_ToSay
Дане предстоит очень нелегкий путь. Дважды спасти теннис
Ха-ха. Да уж, Алькарас это антитеннис, конечно.
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Volodka
Ответ Антон Патракеев
Тот Даня агрессивнее был в разы(вспомните финал против серба) , при первой же возможности атаковал, а этот пассивный, тащит на задней близко к тому, но атаковать боится и ждёт ошибок соперника. С Алькарасом с такой игрой ловить нечего, может на гейма 3-4 больше возьмёт чем в пф Уима
раньше он ещё пассивней играл, хотя специалисты сравнивают его игру с шахматами
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Максим Чирятьев
Ответ Антон Патракеев
Тот Даня агрессивнее был в разы(вспомните финал против серба) , при первой же возможности атаковал, а этот пассивный, тащит на задней близко к тому, но атаковать боится и ждёт ошибок соперника. С Алькарасом с такой игрой ловить нечего, может на гейма 3-4 больше возьмёт чем в пф Уима
Ну объективно, у него не было и близко соперников уровня Джоковича на этом турнире. Он играет пока ровно настолько, насколько нужно для победы, либо насколько это возможно в текущих условиях. Главное - чтобы подача работала стабильно, тогда шансы будут
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Пинающий Достоинства
Ну вот и показательный матч предстоит: Даня в хорошей форме на любимом покрытие и вообще турнире…
Если тут его Испанец размотает, то это уже клиент без шансов…
Но мне почему то кажется что Медведев удивит нас всех
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Krull
Шансов и так минимум у Медведя, а если ещё и жара такая же будет, то привыкший к такому испанец его просто уничтожит.
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Ярик01
Ответ Жандос Раев
с чего ты решил что он на допинге, их регулярно проверяют; прыщи у него потому что недавно вышел с подросткового возраста, да и в целом низко об этом говорить; а Медю он уважает как сильного соперника и коллегу, где ты видишь лицемерие?
Проверки тут совсем не причём, клиенты дель Мораля и Фуэнтеса в абсолютной массе не попадались на пробах
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Buhmichael
Вот бы это правда была большая битва! А не как обычно...
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Даниил Александров
Ну вообще, думаю не может такого быть, что три матча подряд будут всухую, Даня наверняка еще навяжет свою игру
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Volodka
Даня должен затащить.
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Dmitry Aqf
Если бы подача была уровня 21го года, какие то шансы были бы. А так без вариантов.
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