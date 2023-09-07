Карлос Алькарас: «Готов к большой битве против Медведева в полуфинале»

Карлос Алькарас прокомментировал состояние перед полуфиналом US Open.

В 1/2 он поборется с Даниилом Медведевым, у которого выиграл оба матча в этом году.

«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале».

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