Карлос Алькарас: «Готов к большой битве против Медведева в полуфинале»
Карлос Алькарас прокомментировал состояние перед полуфиналом US Open.
В 1/2 он поборется с Даниилом Медведевым, у которого выиграл оба матча в этом году.
«Я показываю свой лучший уровень. Отлично чувствую себя физически, показываю отличный теннис, психологически все в порядке. Я готов к большой битве против Медведева в полуфинале».
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Шансы 70/30 в пользу Алькараса
Даня один из лучших в туре по игре на задней линии, но Карлос просто лучший
По движению , игре у сетке , дроп шотами -он и так Даню превосходит
На сегодня Алькарас самый неудобный для Дани соперник
Только если сойдутся звезды
Остается лишь пожелать Дане удачи и болеть за него
Просто выводы и их реализация - не одно и то же.
Если тут его Испанец размотает, то это уже клиент без шансов…
Но мне почему то кажется что Медведев удивит нас всех