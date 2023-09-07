Медведев о жаре в матче с Рублевым: «В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 US Open.

Он выиграл 6:4, 6:3, 6:4 при 35-градусной жаре.

В интервью на корте Медведев ответил, где были самые жаркие условия в его карьере.

«Здесь и в Токио. Это было жестоко. Единственный плюс таких условий, что мучаются оба. Обоим тяжело.

Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем я думал, что он уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он все тащил. И я думал: «Черт, когда он уже устанет?»

И мы все время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжелая победа.

Я знал, что Андрей не сдастся. И он знает, что я тоже. В третьем сете он пару раз вел с брейком, и я думал: «Ну хотя бы будет 10-минутный перерыв». (Из-за экстремальной жары после третьего сета предусмотрен 10-минутный перерыв – Sports.ru). Мне не терпелось пойти в холодный душ.

Но я слышал, что после холодного душа ты либо не можешь двигаться, все тело отказывает, либо становится легче. Но меня это уже не волновало, я хотел в душ. К счастью, мне не понадобилось. Пойду теперь».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе