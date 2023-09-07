Медведев о жаре в матче с Рублевым: «В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 US Open.

Он выиграл 6:4, 6:3, 6:4 при 35-градусной жаре.

В интервью на корте Медведев ответил, где были самые жаркие условия в его карьере.

«Здесь и в Токио. Это было жестоко. Единственный плюс таких условий, что мучаются оба. Обоим тяжело.

Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяч, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем я думал, что он уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он все тащил. И я думал: «Черт, когда он уже устанет?»

И мы все время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжелая победа.

Я знал, что Андрей не сдастся. И он знает, что я тоже. В третьем сете он пару раз вел с брейком, и я думал: «Ну хотя бы будет 10-минутный перерыв». (Из-за экстремальной жары после третьего сета предусмотрен 10-минутный перерыв – Sports.ru). Мне не терпелось пойти в холодный душ.

Но я слышал, что после холодного душа ты либо не можешь двигаться, все тело отказывает, либо становится легче. Но меня это уже не волновало, я хотел в душ. К счастью, мне не понадобилось. Пойду теперь».

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10 комментариев

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kmish
Даже читать больно.
+19
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Андрей
Оба красавцы, два друга. Даня в отличной форме, особенно для такой жары. Играет на уровне 2021 во всём кроме подачи. Хотя с Минором подавал хорошо. Надеюсь, его полуфинал поставят вечером. Будут все шансы
+9
-1
+8
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murzzzzzilka
Мне показалось, что первый сет максимально круто оба играли. Такие розыгрыши длиннющие были…
А вот со второго стало накрывать обоих.
Третий - уже на морально-волевых…
+6
0
+6
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romancureman
Ответ Матвей Суицидин
по моему, обычное противостояние Меда и Рубля на шлемах
обычное в общем их противостояние в день, когда Медведев играет, а не бабочек ловит на трибунах. Медведев просто сильнее и все.
+3
0
+3
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goodloser
К концу второго сета вид у обоих был совершенно измученный. Особенно у Рублёва, такое впечатление, что он на ногах стоять не мог. И, тем не менее, и в третьем сете очень прилично играли. Огромное уважение обоим.
+2
0
+2
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Лев Чернецов
Оба были не в своей тарелке, странный матч получился.
+3
-2
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Павел павел
))
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Матвей Суицидин
Ответ Лев Чернецов
Оба были не в своей тарелке, странный матч получился.
по моему, обычное противостояние Меда и Рубля на шлемах
0
0
0
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