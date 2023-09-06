Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех ТБШ в рамках одного сезона. Это рекорд Открытой эры

Новак Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех «Больших шлемах» в течение одного сезона.

По этому показателю он стал лучшим в Открытой эре, обойдя Роджера Федерера. У швейцарца таких сезонов было пять.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе