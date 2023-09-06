Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех ТБШ в рамках одного сезона. Это рекорд Открытой эры
Новак Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех «Больших шлемах» в течение одного сезона.
По этому показателю он стал лучшим в Открытой эре, обойдя Роджера Федерера. У швейцарца таких сезонов было пять.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Отправлять на открытые корты, под дождь, действующего Чемпиона всех(!) 4х ТБШ (и этого самого Уима, разумеется), 1 ракетку мира и №1 посева - это было низко и цинично.
В 2020 они же вообще отменили турнир. Тогда шансы тоже были высокие.
Так было бы 7. Как минимум.
Айде Nо1е, айде!
PS. а сколько у РАФЫ?
Бгг
2008, 2019
p.s. Базели, Гамбурги это не его уровня рекорды хотя такие останутся тоже за ним