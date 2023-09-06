Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех ТБШ в рамках одного сезона. Это рекорд Открытой эры

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP рекорды Теннис

Новак Джокович шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех «Больших шлемах» в течение одного сезона.

По этому показателю он стал лучшим в Открытой эре, обойдя Роджера Федерера. У швейцарца таких сезонов было пять.

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9 комментариев

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S.Graf
В 2016 орги Уима подгадили жёстко.
Отправлять на открытые корты, под дождь, действующего Чемпиона всех(!) 4х ТБШ (и этого самого Уима, разумеется), 1 ракетку мира и №1 посева - это было низко и цинично.
В 2020 они же вообще отменили турнир. Тогда шансы тоже были высокие.
Так было бы 7. Как минимум.
Айде Nо1е, айде!
+17
-2
+15
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rofed
Даже 4 карьерных полуфинала на всех ТБШ всегда считалось очень большим достижением. А у Новака их 47. И 6 сезонных полуфинала на всех шлемах - даже с учетом несправедливых неспортивных факторов… Невероятный игрок!
+11
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+11
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Павел павел
статистика знает все
+6
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+6
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dedpihto59
Simply the best 👍‼️
+6
0
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Евгений Фабиянчук
и было бы семь, если бы не драконовские законы прошлого сезона...
PS. а сколько у РАФЫ?
Бгг
+10
-4
+6
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Verdo
Р поднимал планку Н всегда брал эту высоту
+6
-1
+5
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Максим Пестов
Ответ Евгений Фабиянчук
и было бы семь, если бы не драконовские законы прошлого сезона... PS. а сколько у РАФЫ? Бгг
2 сезона)
2008, 2019
+3
0
+3
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Боримир
Роджер продолжает терять рекорды. Думаю он надолго если не навсегда останется тем кто смог почти полностью низложить остальной тур на долгие 237 недель (поправьте если цифра непрерывности другая, пишу на память).

p.s. Базели, Гамбурги это не его уровня рекорды хотя такие останутся тоже за ним
+1
0
+1
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Боримир
Ответ Евгений Фабиянчук
и было бы семь, если бы не драконовские законы прошлого сезона... PS. а сколько у РАФЫ? Бгг
Рафа тут не конкурент. Он же грунтовый, ну и его надолго не хватало, если начинал на АО хорошо проваливался в Америке и часто уже на Уимблдоне, заваливал Австралию то мог в Америке выступить хорошо
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