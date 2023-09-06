Карлос Алькарас: «Тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать»
Карлос Алькарас рассказал, как ему помогает опыт.
Сегодня в четвертьфинале US Open он сыграет с Александром Зверевым.
«У меня уже есть опыт важных ситуаций на «Больших шлемах». Мне всего 20 лет, но я чувствую себя опытным – и многие моменты переживаю с большим спокойствием, чем раньше.
И я играю спокойнее, потому что знаю – тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать, много бегать и долго показывать очень-очень высокий уровень.
Физически я в порядке, психологически – в порядке, а теннис показываю высокого уровня. Так что в таких ситуациях чувствую себя спокойнее».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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2022: 1 (2 не играл)
2023: 2 или 3
Какие вообще вопросы могут быть к болельщикам Новака? Они счастливы)
"Не говори "гоп"..."
Говори, мальчик. Говори ещё. Говори больше.
"Мели, Емеля, твоя неделя"(с))))
Вроде все по делу,чтобы его обыграть ,нужно много,очень много бегать и потеть в прямом смысле этого слова.
Он же не говорит,что он не победим,хм.
Синнеры и прочие ребята это его хлеб