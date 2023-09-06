Карлос Алькарас: «Тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать»

Карлос Алькарас рассказал, как ему помогает опыт.

Сегодня в четвертьфинале US Open он сыграет с Александром Зверевым.

«У меня уже есть опыт важных ситуаций на «Больших шлемах». Мне всего 20 лет, но я чувствую себя опытным – и многие моменты переживаю с большим спокойствием, чем раньше.

И я играю спокойнее, потому что знаю – тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать, много бегать и долго показывать очень-очень высокий уровень.

Физически я в порядке, психологически – в порядке, а теннис показываю высокого уровня. Так что в таких ситуациях чувствую себя спокойнее».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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