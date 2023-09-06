Карлос Алькарас: «Тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать»

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как ему помогает опыт.

Сегодня в четвертьфинале US Open он сыграет с Александром Зверевым.

«У меня уже есть опыт важных ситуаций на «Больших шлемах». Мне всего 20 лет, но я чувствую себя опытным – и многие моменты переживаю с большим спокойствием, чем раньше.

И я играю спокойнее, потому что знаю – тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать, много бегать и долго показывать очень-очень высокий уровень.

Физически я в порядке, психологически – в порядке, а теннис показываю высокого уровня. Так что в таких ситуациях чувствую себя спокойнее».

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47 комментариев

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Last avenger
тяжёлые времена настали , что придется за Зверева подтопить
+95
-9
+86
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AFP1
Карася надо опустить на землю еще пару раз, что совсем заигрался.
+48
-9
+39
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Тарас Озбилиз
головокружение от успехов до первой серьёзной травмы
+28
-6
+22
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Kironbet
Ответ Last avenger
тяжёлые времена настали , что придется за Зверева подтопить
%) И не говорите!
+26
-5
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DjokoND
Хочется верить, что киса опустит его за 6 часов с 10 матчболов
+29
-10
+19
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tRIFF
Ответ as009595@icloud.com
Да да)), без Рафы и Роджера думали напоследок сделает пару календарных шлемов подряд и завершит карьеру на отметке в 30 шлемов, но не тут то было
2021: 3
2022: 1 (2 не играл)
2023: 2 или 3

Какие вообще вопросы могут быть к болельщикам Новака? Они счастливы)
+14
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+14
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alex savca
Смотрю как его мышцы растут нк по дням а по часам и догадываюсь почему он так уверенно говорит 💉💪
+21
-7
+14
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mamapapaya
Первый раз в жизни буду болеть за кису! Дожили … никогда бы не подумал
+13
-2
+11
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Alex1104
Скромняга.
"Не говори "гоп"..."
+10
-2
+8
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Санжар Игамбердиев
Звезду поймал мальчик 👦
+9
-2
+7
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Alex Morhan
В словах ничего такого нет. Но местные вамосы красиво приплетают Алькараса к разборкам БИГ3. И что Карлос не даст выиграть Новаку. Джокович УЖЕ обошёл федалей)
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+7
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Tango442
Даа, Карлитос все таки зря такие вью дает! Да все правильно сказал, первая ракетка мира, имеет право, очень молод, ну придется ведь бегать, чтоб его обыграть! Но я все таки не припоминаю таких вью у Роджера или Рафы! Парни были лучшими чуть ли не 20 лет, но всегда оставались очень скромными, как на корте, так и за его пределами! Поэтому их всегда будут считать величайшими…
+9
-3
+6
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S.Graf
Это прекрасно, это просто прекрасно!
Говори, мальчик. Говори ещё. Говори больше.
"Мели, Емеля, твоя неделя"(с))))
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Almaz1995
Что такого сказал Алькарас ,что все так возбудились и переобулись?!
Вроде все по делу,чтобы его обыграть ,нужно много,очень много бегать и потеть в прямом смысле этого слова.
Он же не говорит,что он не победим,хм.
+16
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+6
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
Помнится акробат ляпнул, что мол ещё собирается молодёжи надирать пятую точку. А в итоге самому пришлось обращаться с заявлением по 116 статье УК ))
А кто кроме Карлоса для Новака угроза? У него и с ним 2-1 в этом году
Синнеры и прочие ребята это его хлеб
+6
-1
+5
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Аккайын Жасов
Зверев, а давайка матч гдето часов под пять
+4
-1
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costa0545
Ну-ну, а вот и посмотрим.....
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
Ну ещё Руняша ему с вертушки зарядил в Риме, который является для него самым удачным мастерсом )
Клиент Рублева 🤣🤣🤣
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ekaterina_)))
По факту все сказал) заучит, может, и лихо)
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Доминик
Новый клиент доктора Фуэнтеса что-то совсем оборзел.
+4
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Dmitry Aqf
Звучит конечно высокомерно, но вполне объективно. Пока Карлос здоров, никому его так просто не обыграть. Как говорил Новак, придется "рвать жопу", и даже этого будет мало.
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Никита Лутченко
Учитывая уровень утра и уровень караяся,да,придется пострадать некоторым
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sashati
Ответ Сергей48
Точно!) Как и сказал чемпион- будут страдать!)
Но есть же туалетный перерыв!)
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Playboy
Я так понимаю он имел в виду "придется помучиться", но на этом комментарии не соберешь)
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Ответ Almaz1995
Что такого сказал Алькарас ,что все так возбудились и переобулись?! Вроде все по делу,чтобы его обыграть ,нужно много,очень много бегать и потеть в прямом смысле этого слова. Он же не говорит,что он не победим,хм.
Тут столько любителей поставить на место Карлито, которое по их мнению должно быть только там )
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