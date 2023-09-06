Фриц о поражении от Джоковича: «Я ужасно подавал. Отстойно»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Новака Джоковича.

В четвертьфинале US Open он проиграл 1:6, 4:6, 4:6.

«Только в третьем сете я начал подавать так, как нужно, чтобы иметь шансы на победу над кем-то вроде Новака. Подачи до этого вообще не было. Я ужасно подавал. Отстойно. Я вроде хорошо себя чувствовал, а подача не шла.

Нужно над этим поработать, потому что я к такому не привык. Подача у меня всегда была довольно автоматической, я в ней уверен. А в этом году появились проблемы.

Наверное, хорошая новость в том, что я намного лучше принимаю. И в целом сезон проходит хорошо – хотя подаю я, наверное, как никогда плохо. Но другие элементы игры стали намного лучше.

И в других матчах я могу позволить себе не очень хорошую подачу, а против Новака – нет. Я не могу ожидать, что буду стабильно обыгрывать его с задней линии».

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