Фриц о поражении от Джоковича: «Я ужасно подавал. Отстойно»

Теги Новак Джокович US Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Новака Джоковича.

В четвертьфинале US Open он проиграл 1:6, 4:6, 4:6.

«Только в третьем сете я начал подавать так, как нужно, чтобы иметь шансы на победу над кем-то вроде Новака. Подачи до этого вообще не было. Я ужасно подавал. Отстойно. Я вроде хорошо себя чувствовал, а подача не шла.

Нужно над этим поработать, потому что я к такому не привык. Подача у меня всегда была довольно автоматической, я в ней уверен. А в этом году появились проблемы.

Наверное, хорошая новость в том, что я намного лучше принимаю. И в целом сезон проходит хорошо – хотя подаю я, наверное, как никогда плохо. Но другие элементы игры стали намного лучше.

И в других матчах я могу позволить себе не очень хорошую подачу, а против Новака – нет. Я не могу ожидать, что буду стабильно обыгрывать его с задней линии».

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15 комментариев

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Mish
Играл тоже ужасно
+18
0
+18
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sashati
"над кем-то вроде Новака" - над кем?
+8
0
+8
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Павел павел
я вроде хорощо себя чувствовал. но подача не шла- Слесарь Полесов однажды даже собрал мотор для мотоциклетки. мотор был похож на настоящий. но не РАБОТАЛ)
+6
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+6
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maalry
если бы только подавал так
+5
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+5
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Dikki Shelton
Да Тэйлор ты прав. Это было отстойно во всех отношениях 😔
+4
-1
+3
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Юрий Шептухин
Новак тоже не феерил на подаче, так что не в этом проблема.
+3
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Verdo
подача Ноле это вообще "сказка" о потерянных шлемах
+3
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+3
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Maratik1982
да не то слово, не подача а бабочки какие то)))
+2
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Роман Гущин
Способность к жёсткой самокритике, конечно, внушает уважение, но, с другой стороны, нельзя не согласиться.
+1
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9jyywrtzrg
Учитывая, не самую лучшую подачу, да и игру, Ноле в этом матче, можно сказать, америкос вообще отстойно играл. Пару моментов. На задней линии америкосы слабы, только подача и первый атакующий удар в основном. Как только розыгрыш, то только на везении.
+1
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dedpihto59
Очередной клиент Новака!
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Iva_Nova
Можно подумать, у Новака шла подача..:)
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bobodo12
И тем не менее отличный турнир. Трёхсотой ракетке в 1 круге не отлетел. Чф. Повторил мамино достижение. Проиграл не абы кому, а Величайшему. Семья, команда должны быть довольны.
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Андрей Синецкий
Ну он не боец , как Пол ! Где крики , как у Ноле ? Все как то от подачи и нет агрессии , ни в игре , ни в поведении . Так хорошие все ребята американцы , но без драйва и инстинктов . Пошло выиграли , не пошло ломаться никто не будет
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devic33
Тебя подвела не подача, а то, что ты весь матч бил в аут и сетку. А, ну ещё падал
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