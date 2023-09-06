Тиафу о матче Шелтона с Джоковичем: «Новак – непростой пассажир. Посмотрим, как Бен с этим справится»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что Бен Шелтон сыграет с Новаком Джоковичем.

В четвертьфинале US Open Тиафу уступил Шелтону, и тот теперь встретится с 23-кратным чемпионом «Больших шлемов».

«Думаю, у них будет хороший матч. Полуфинал. Новак – это, конечно, Новак. Непростой пассажир.

Посмотрим, как Бен с этим справится. Новак заставит его играть, сделает его жизнь очень тяжелой. Посмотрим, что произойдет».

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