Тиафу о матче Шелтона с Джоковичем: «Новак – непростой пассажир. Посмотрим, как Бен с этим справится»

Теги Новак Джокович US Open ATP Фрэнсис Тиафу Бен Шелтон Теннис

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что Бен Шелтон сыграет с Новаком Джоковичем.

В четвертьфинале US Open Тиафу уступил Шелтону, и тот теперь встретится с 23-кратным чемпионом «Больших шлемов».

«Думаю, у них будет хороший матч. Полуфинал. Новак – это, конечно, Новак. Непростой пассажир.

Посмотрим, как Бен с этим справится. Новак заставит его играть, сделает его жизнь очень тяжелой. Посмотрим, что произойдет».

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6 комментариев

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Стэн Смит
Пассажир это Тиафо в топ 10.
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YIV
Откуда пассажир?)) В оригинале "tough customer", так что лучше что-то вроде "крепкий парень" и конечно с позитивной тональностью.
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Назар Игорь
Пытается спровоцировать Новака, это и непорядочно и бесполезно.
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dedpihto59
С этим! Неуважительно так про Новака😀!
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ɔculpa
Ответ Назар Игорь
Пытается спровоцировать Новака, это и непорядочно и бесполезно.
Да а зачем ему Новака провоцировать?) Ему с ним не играть, вражды нет, в каких-то подлостях Тиафу замечен вроде не был, а вот в некоторой неотёсанности – пожалуй. Думаю, это просто своеобразный стиль общения Тиафо, не стоит обижаться и искать подоплёку.
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