Шелтон о матче с Тиафу: «Шел за полотенцем и думал, что это лучший теннисный момент в моей жизни, а мне так больно. Но мне нравится»
Бен Шелтон рассказал, какие эмоции испытывает на корте.
20-летний американец вышел в полуфинал US Open, обыграв Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2.
«Во время матчей я часто испытываю радость. Мне радостно, когда я смотрю в ложу и вижу друзей и родных. которые улыбаются или подают смешные сигналы. Мне нравится взаимодействовать с людьми, когда я на корте.
Еще я наслаждаюсь теннисом. Игра тяжелая. Я шел за полотенцем в четвертом сете и думал, что это лучший теннисный момент в моей жизни, а мне так больно (улыбается). Но мне нравится. Это прямо история сегодняшнего матча».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии