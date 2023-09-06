Шелтон о матче с Тиафу: «Шел за полотенцем и думал, что это лучший теннисный момент в моей жизни, а мне так больно. Но мне нравится»

Теги US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон рассказал, какие эмоции испытывает на корте.

20-летний американец вышел в полуфинал US Open, обыграв Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2.

«Во время матчей я часто испытываю радость. Мне радостно, когда я смотрю в ложу и вижу друзей и родных. которые улыбаются или подают смешные сигналы. Мне нравится взаимодействовать с людьми, когда я на корте.

Еще я наслаждаюсь теннисом. Игра тяжелая. Я шел за полотенцем в четвертом сете и думал, что это лучший теннисный момент в моей жизни, а мне так больно (улыбается). Но мне нравится. Это прямо история сегодняшнего матча».

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