Каролина Мухова: «Мне требовалось время, чтобы понять, как не травмироваться почти после каждого матча»

Каролина Мухова рассказала, как представляла себе ход сезона-2023.

Она пропустила концовку прошлого сезона из-за травмы, а в этом вышла в финал «Ролан Гаррос» и Цинциннати, дебютировала в топ-10 и теперь дошла до полуфинала US Open.

«В начале года я ни о чем не думала. Я просто хотела играть, проводить матчи – в прошлом году мне их не хватало. Так что я просто шла от матча к матчу. Получилось в итоге хорошо, и я очень рада.

Мне требовалось время, чтобы понять, как поддерживать здоровье и не травмироваться почти после каждого матча. В этом году у нас с командой это получилось. Я очень рада».

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