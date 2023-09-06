Каролина Мухова: «Мне требовалось время, чтобы понять, как не травмироваться почти после каждого матча»

Теги US Open WTA Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова рассказала, как представляла себе ход сезона-2023.

Она пропустила концовку прошлого сезона из-за травмы, а в этом вышла в финал «Ролан Гаррос» и Цинциннати, дебютировала в топ-10 и теперь дошла до полуфинала US Open.

«В начале года я ни о чем не думала. Я просто хотела играть, проводить матчи – в прошлом году мне их не хватало. Так что я просто шла от матча к матчу. Получилось в итоге хорошо, и я очень рада.

Мне требовалось время, чтобы понять, как поддерживать здоровье и не травмироваться почти после каждого матча. В этом году у нас с командой это получилось. Я очень рада».

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2 комментария

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Никита Волк
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sashati
Ответ Никита Волк
Расскажи секрет Дрейперу
Кириусу, Тиму и еще многим, за большие деньги расскажи!
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