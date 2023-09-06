Мухова третий раз вышла в полуфинал ТБШ

10-я ракетка мира в четвертьфинале разгромила Сорану Кырстю – 6:0, 6:3.

Чешка третий раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на Australian Open-2021, а второй на « » в этом году, где она проиграла в финале.

Дальше Мухова встретится с .

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