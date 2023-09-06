Мухова третий раз вышла в полуфинал ТБШ

Теги US Open WTA Каролина Мухова Теннис

10-я ракетка мира Каролина Мухова в четвертьфинале US Open разгромила Сорану Кырстю – 6:0, 6:3.

Чешка третий раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на Australian Open-2021, а второй на «Ролан Гаррос» в этом году, где она проиграла в финале.

Дальше Мухова встретится с Коко Гауфф.

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1 комментарий

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Dikki Shelton
В очередной раз отличная игра от Каролины. Она определенно сейчас показывает самый интересный и сбалансированный теннис в женском туре. Просто приятно смотреть за ее игрой. Полуфинал Мухова - Гауфф станет украшением этого турнира 👌👍
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