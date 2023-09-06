Мухова третий раз вышла в полуфинал ТБШ
10-я ракетка мира Каролина Мухова в четвертьфинале US Open разгромила Сорану Кырстю – 6:0, 6:3.
Чешка третий раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на Australian Open-2021, а второй на «Ролан Гаррос» в этом году, где она проиграла в финале.
Дальше Мухова встретится с Коко Гауфф.
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