Бывший тренер Халеп о ее допинговом деле: «Насколько я ее знаю, я 100% верю, что она невиновна»

Теги WTA Симона Халеп Вим Фиссетт Теннис

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело.

Вим Фиссетт высказался о том, что принятие решения по делу постоянно откладывается. На прошлой неделе румынка пожаловалась, что вынесение вердикта вновь задерживается. 

«С Симоной мы работали год. И насколько я ее знаю, я 100% верю, что она невиновна в том, что принимала что-то, что нельзя было принимать. Но очевидно, что что-то произошло. Или у нее в крови что-то нашли.

Я не знаю всех деталей, но она уже очень долго ждет, чтобы узнать, что с ней произойдет. И она была очень полезна для женского тенниса. Она всегда приезжала на турниры и боролась в каждом матче, она очень популярная теннисистка.

Я надеюсь ее очень скоро увидеть в туре».

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4 комментария

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Назар Игорь
Насколько знаешь, а насколько не знаешь?
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UralOrenburg1990
Рафик неуиновен
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9jyywrtzrg
Ахахаха. Теперь у нас подтверждением невиновности становится популярность теннисистки. Ну тогда понятно почему Шарапову никто не защитил. Она же вообще не популярна была ни разу. Зато Халеп - сама популярность. 😂😂😂
+3
-2
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