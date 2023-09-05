Остапенко, взяв 2 гейма у Гауфф: «Если честно, я ожидала от нее большего»

Алена Остапенко прокомментировала поражение от Коко Гауфф в 1/4 финала US Open.

Она взяла два гейма – 0:6, 2:6.

«Если честно, я ожидала от нее большего. У меня было ощущение, что она испытывает давление – играть дома непросто, я сама это на себе испытывала.

Она отличная теннисистка, еще очень молодая. Счет получился таким, как получился, но в очень многих геймах – особенно во втором сете – у меня было много шансов, и я допускала ошибки, которые я обычно не допускаю.

Я провела плохой матч. Мне было очень тяжело восстановиться после вечерних матчей. После победы над первой ракеткой мира я легла спать в пять утра. И ты спишь семь-восемь часов, но все равно не восстанавливаешься. Вчера у меня весь день не было сил. Я думала, что сегодня с утра проснусь и буду лучше себя чувствовать. Но не почувствовала».

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