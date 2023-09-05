Зверев о 5-часовой победе над Синнером: «Наверное, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я живу»
Александр Зверев прокомментировал пятисетовую победу над Янником Синнером.
Он выиграл 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 41 минуту.
В прошлом году Зверев пропускал US Open, потому что порвал связки голеностопа.
«Наверное, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я живу. Это то, что я люблю.
Конечно, хотел бы сыграть побыстрее. Но когда в прошлом году я не мог здесь играть, я как раз по этому скучал – играть до полвторого ночи перед забитым стадионом.
Я не знаю, как мне удалось выиграть. В четвертом сете я был на нуле, сил совершенно не осталось. Хотя у Янника были судороги, физическое состояние у него было лучше.
Но в пятом сете я оправился. Без энергии болельщиков это было бы невозможно. И я честно скажу, это один из лучших моментов в моей карьере».
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