Зверев о 5-часовой победе над Синнером: «Наверное, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я живу»

Теги US Open ATP Александр Зверев Янник Синнер Теннис

Александр Зверев прокомментировал пятисетовую победу над Янником Синнером.

Он выиграл 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 41 минуту.

В прошлом году Зверев пропускал US Open, потому что порвал связки голеностопа.

«Наверное, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я живу. Это то, что я люблю.

Конечно, хотел бы сыграть побыстрее. Но когда в прошлом году я не мог здесь играть, я как раз по этому скучал – играть до полвторого ночи перед забитым стадионом.

Я не знаю, как мне удалось выиграть. В четвертом сете я был на нуле, сил совершенно не осталось. Хотя у Янника были судороги, физическое состояние у него было лучше.

Но в пятом сете я оправился. Без энергии болельщиков это было бы невозможно. И я честно скажу, это один из лучших моментов в моей карьере».

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18 комментариев

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Serik Alik
Саша молодец. Лучший матч после травмы выдал. С Алькарасом будет заруба, шансы есть. Удачи!
+28
-1
+27
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kyckoba
Алькарас уже отправил ему ящик самого дорогого шампанского?
+17
-1
+16
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sa.lari
Ответ Serik Alik
Саша молодец. Лучший матч после травмы выдал. С Алькарасом будет заруба, шансы есть. Удачи!
ну, нет... будем реалистами 😒
+18
-6
+12
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Railway/
Саша, закрепи свое возвращение победой над Карлосом. Ждем!
+8
0
+8
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Dikki Shelton
Молодец. Пока это лучший матч в мужской сетке на этом турнире.👍
+4
0
+4
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Syndycate
Алькарас быстро опустит его на землю, вернулся он🤣
+3
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+3
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cosset
на возвращение мы посмотрим в следующем матче)
скорее всего его поставят на вечернюю сессию(
+3
-1
+2
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YIV
Ответ kyckoba
Алькарас уже отправил ему ящик самого дорогого шампанского?
А почему Алькарасу должно быть проще против Зверева? Может, ему сложно будет повторить РГ-22, но навязать серьезную борьбу он способен.
+3
-1
+2
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Док163
А про льва в этот раз ничего не будет? так не интересно
+4
-3
+1
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Сергей Шматов
Подкачаться обоим нужно и результаты будут совсем другими.
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0
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Viling
В честь победы Зверева над Синнером - список тигров:
Амурский тигр
Бенгальский тигр
Индокитайский тигр
Малайский тигр
Китайский тигр
#онвамнекисочкин :))))
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encaro_one
Надо рейтинг поднимать, чтобы с Джоковичем и Алькарасом лишь в 1/2 встречаться, а то и в финале.
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mamapapaya
Где-то один карась пустил пузыри!
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LONDON-TOWN
Ответ YIV
А почему Алькарасу должно быть проще против Зверева? Может, ему сложно будет повторить РГ-22, но навязать серьезную борьбу он способен.
Потому что Алькарас с тех пор прибавил, а Зверев уже давно не прогрессирует?
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Жизнь Бичары
Ответ Сергей Шматов
Подкачаться обоим нужно и результаты будут совсем другими.
в скорости потеряют сильно
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