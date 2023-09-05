Зверев второй раз обыграл соперника из топ-10 на «Шлеме» и 10-й раз вышел в 1/4

в четвертом круге US Open обыграл шестую ракетку мира – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 41 минуту.

Зверев второй раз обыграл соперника из топ-10 на «Больших шлемах» (при 13 поражениях). В целом его баланс против десятки теперь составляет 44:57.

Немец 10-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и третий раз сделал это на US Open.

Дальше он сыграет с первой ракеткой мира .

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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