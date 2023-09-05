Зверев второй раз обыграл соперника из топ-10 на «Шлеме» и 10-й раз вышел в 1/4

Теги US Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Александр Зверев в четвертом круге US Open обыграл шестую ракетку мира Янника Синнера – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 41 минуту.

Зверев второй раз обыграл соперника из топ-10 на «Больших шлемах» (при 13 поражениях). В целом его баланс против десятки теперь составляет 44:57.

Немец 10-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и третий раз сделал это на US Open.

Дальше он сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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17 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Shyngys Abdikhalik
а кого из топ10 на шлеме он до этого обыграл?
Карлоса)
+20
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mrJerico
а казалось итальянец даст бой испанцу)
+8
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+8
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Sincere
вау, ну его норма на ближайший год уже выполнена, получается.
+9
-2
+7
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Юрий Шептухин
Ответ Valenchinche
сможет повторить?)
Может, если подавать 1-ю стабильно будет. Карлоса можно пройти только при хорошей своей подаче , что показал финал Цинциннати как только Новак стал уверенно подавать, Карлосу стало не совсем уютно. А уж зверю при его рычагах сам бог велел.
+5
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+4
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Матвей Суицидин
Ответ encaro_one
Надо поискать актуальную статистику, но Зверев и раньше был мастер пятисетовых поединков, да и даже хозяин Федерера, в личке ведёт.
на шлемах он у Феда не выигрывал, а свой главный пятисетовик слил в финале ЮСО.
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Serge Vendino
Ответ Матвей Суицидин
но с менталкой всегда были проблемы, он и сегодня мог упустить 5 сет против соперника, который уже еле ходил.
Синнер всегда еле ходит
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Valenchinche
Ответ zzzeeerrrooo
Карлоса)
сможет повторить?)
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Shyngys Abdikhalik
а кого из топ10 на шлеме он до этого обыграл?
+1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Valenchinche
сможет повторить?)
Сет точно возьмёт
+1
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Матвей Суицидин
Ответ encaro_one
И не проигрывал. Они просто на ТБШ не играли между собой. Соревнование высшего уровня - когда в 1/2 победного итогового Зверев выиграл.
итоговый вообще особняком стоит, там результаты непредсказуемые, спортсмены далеки от пика формы и достаточно расслабленный, так как турнир напоминает выставку.
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Ярик01
При этом Зверев до травмы был куда сильнее. Просто топ-10 попроще стал
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Arti22
Спинер конечно ещё тот чокер
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Матвей Суицидин
Ответ Ярик01
При этом Зверев до травмы был куда сильнее. Просто топ-10 попроще стал
но с менталкой всегда были проблемы, он и сегодня мог упустить 5 сет против соперника, который уже еле ходил.
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encaro_one
Ответ Матвей Суицидин
на шлемах он у Феда не выигрывал, а свой главный пятисетовик слил в финале ЮСО.
И не проигрывал. Они просто на ТБШ не играли между собой.
Соревнование высшего уровня - когда в 1/2 победного итогового Зверев выиграл.
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Andrei Fedun
Ответ Матвей Суицидин
итоговый вообще особняком стоит, там результаты непредсказуемые, спортсмены далеки от пика формы и достаточно расслабленный, так как турнир напоминает выставку.
от пика формы, да
многие уже доигрывают

но итоговый далеко не выставка:
1500 рейтинга дают не плохой задел на следующий сезон
и призовые ~2оооооо - победителю, практически как на шлеме

формула проведения 🔥
практически нет приходных матчей
так нужно всё мэйджоры проводить,
только вместо кругового этапа делать швейцарку
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