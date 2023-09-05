Соболенко вышла в четвертьфинал на пятом ТБШ подряд
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в четвертом круге US Open разгромила Дарью Касаткину – 6:1, 6:3.
Белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг, вышла в четвертьфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. В Нью-Йорке она сделала это третий раз подряд.
Всего Соболенко седьмой раз добралась до 1/4 ТБШ.
Дальше белоруска, в Нью-Йорке пока отдавшая всего 16 геймов, сыграет с 20-летней Циньвэнь Чжэн.
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