Соболенко вышла в четвертьфинал на пятом ТБШ подряд

Вторая ракетка мира в четвертом круге разгромила Дарью Касаткину – 6:1, 6:3.

Белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг, вышла в четвертьфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. В Нью-Йорке она сделала это третий раз подряд.

Всего Соболенко седьмой раз добралась до 1/4 ТБШ.

Дальше белоруска, в Нью-Йорке пока отдавшая всего 16 геймов, сыграет с 20-летней .

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