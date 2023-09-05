Соболенко вышла в четвертьфинал на пятом ТБШ подряд

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в четвертом круге US Open разгромила Дарью Касаткину – 6:1, 6:3.

Белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг, вышла в четвертьфинал на пятом турнире «Большого шлема» подряд. В Нью-Йорке она сделала это третий раз подряд.

Всего Соболенко седьмой раз добралась до 1/4 ТБШ.

Дальше белоруска, в Нью-Йорке пока отдавшая всего 16 геймов, сыграет с 20-летней Циньвэнь Чжэн.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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4 комментария

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Мирослав Холод
топи до талого 🔥🔥🔥
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Виктор Морев
Заслуженная Победа Арины Сабаленка над недо теннисисткой. и Реально Арина заслужила Первую строчку WTA рейтинга !
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dimon 2.0
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касатка как была дном так и осталась. еще тут за итоговый по касатке переживают. рукалицо. нечего ей там делать
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