Джокович 57-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Он единственный, кто дошел до 1/4 на всех ТБШ сезона

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович на US Open обыграл Борну Гойо (6:2, 7:5, 6:4) и вышел в четвертьфинал.

Серб 57-й раз добрался до этой стадии на «Больших шлемах». На US Open он это сделал 13-й раз.

В этом году Джокович – единственный игрок ATP, вышедший в четвертьфинал на всех ТБШ. На его счету титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос» и финал «Уимблдона».

Дальше он сыграет с Тэйлором Фрицем, которого победил во всех семи предыдущих матчах.

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3 комментария

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Боримир
Даёшь третий титул на Мейджорах в этом году
+24
-1
+23
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sokolspb
Как он это делает? Гений.
+11
-1
+10
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dedpihto59
Лучший‼️
+4
0
+4
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