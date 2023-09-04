Джокович 57-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Он единственный, кто дошел до 1/4 на всех ТБШ сезона

Вторая ракетка мира на US Open обыграл Борну Гойо (6:2, 7:5, 6:4) и вышел в четвертьфинал.

Серб 57-й раз добрался до этой стадии на «Больших шлемах». На US Open он это сделал 13-й раз.

В этом году Джокович – единственный игрок , вышедший в четвертьфинал на всех ТБШ. На его счету титулы на и « » и финал « ».

Дальше он сыграет с Тэйлором Фрицем, которого победил во всех семи предыдущих матчах.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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