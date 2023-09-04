Джокович 57-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Он единственный, кто дошел до 1/4 на всех ТБШ сезона
Вторая ракетка мира Новак Джокович на US Open обыграл Борну Гойо (6:2, 7:5, 6:4) и вышел в четвертьфинал.
Серб 57-й раз добрался до этой стадии на «Больших шлемах». На US Open он это сделал 13-й раз.
В этом году Джокович – единственный игрок ATP, вышедший в четвертьфинал на всех ТБШ. На его счету титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос» и финал «Уимблдона».
Дальше он сыграет с Тэйлором Фрицем, которого победил во всех семи предыдущих матчах.
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