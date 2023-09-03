Циньвэнь Чжэн: «Мне кажется, Гауфф гораздо талантливее меня. Она поднялась в топ намного раньше»

Теги US Open ATP Коко Гауфф Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн поделилась мнением о карьере Коко Гауфф.

Гауфф – шестая ракетка мира, Циньвэнь Чжэн – 23-я. Американке в марте исполнилось 19, а китаянке в октябре будет 21. 

«Мне кажется, она гораздо талантливее меня. Она поднялась в топ намного раньше. Когда я еще соревновалась по юниорам и переходила в профессионалы, она уже была в топе. Она отлично выступала на «Шлемах», уже входит в топ-10, так что у нее гораздо больше опыта.

Но я могу бороться только с той соперницей, которая передо мной, и больше ни с кем. Есть только одна соперница, которую я должна победить, и это та, кто стоит по ту сторону сетки».

За выход в четвертьфинал US Open Циньвэнь Чжэн сыграет с Онс Жабер.

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3 комментария

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Serik Alik
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Большой Сэми
То что она талантливее это слишком очевиднейший факт. Но талантливые победждают далеко не всегда. Поэтому к черту талант от которого нет гарантии победы. Китаянке нужно делать акцент на других вещах, если она задумала одолеть американку в их очной встрече
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Йенс Мустерманн
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Китаянку тренирует Вим Фиссетт, а он знает, как добиваться успеха с теннисистками.
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