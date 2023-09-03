Циньвэнь Чжэн: «Мне кажется, Гауфф гораздо талантливее меня. Она поднялась в топ намного раньше»
Циньвэнь Чжэн поделилась мнением о карьере Коко Гауфф.
Гауфф – шестая ракетка мира, Циньвэнь Чжэн – 23-я. Американке в марте исполнилось 19, а китаянке в октябре будет 21.
«Мне кажется, она гораздо талантливее меня. Она поднялась в топ намного раньше. Когда я еще соревновалась по юниорам и переходила в профессионалы, она уже была в топе. Она отлично выступала на «Шлемах», уже входит в топ-10, так что у нее гораздо больше опыта.
Но я могу бороться только с той соперницей, которая передо мной, и больше ни с кем. Есть только одна соперница, которую я должна победить, и это та, кто стоит по ту сторону сетки».
За выход в четвертьфинал US Open Циньвэнь Чжэн сыграет с Онс Жабер.
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