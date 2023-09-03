Синнер о том, что в его ложе сидел Сил: «Он потрясающий певец, но главное – очень, очень приветливый человек»

Янник Синнер ответил, почему в его ложе на US Open сидел британский певец Сил.

– В вашей ложе сидел певец Сил. Как вы познакомились? Расскажите о ваших отношениях.

– Да, по-моему, прошло уже два года, я его не знал, и впервые мы встретились здесь. Мы немного поговорили. Он, безусловно, потрясающий певец, но главное – очень, очень приветливый человек.

Он говорил мне, что планирует тур по Европе и все такое, и вообще приятно обсудить другие темы. Не только говорить о теннисе. Это всегда здорово.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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