Алькарас о камбэке Джоковича: «Заснул, когда он проигрывал 0:2 по сетам. Думал, что он точно отыграется»

Теги Новак Джокович US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас отреагировал на камбэк Новака Джоковича в третьем круге US Open.

Джокович уступал 0:2 по сетам Ласло Дьере, а следующие три выиграл со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

«Я посмотрел первые два сета, а потом нужно было ложиться спать.

Но, когда я ложился, думал, что он точно отыграется. Он еще раз показал, что является одним из лучших в истории. Он отыгрался с 0:2 по сетам, думаю, на моей памяти он так делал шесть-семь раз (всего за карьеру восемь – Sports.ru). Это просто безумие.

Невероятно, что в 36 лет он делает то же, что в 20. Мы должны отдать ему должное, я этим восхищаюсь».

Джокович летел 0:2 по сетам – и потом проиграл всего 5 геймов. Как он это делает?!

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12 комментариев

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master s
Джокер: пару сетов солью, а когда карапуз уснет, можно показать класс
+6
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Tun
Ответ dedpihto59
Врёт Карлуша, забился под одеяло и сжимая кулачки болел за Дьере‼️
Он же не хэйтер со спорца) они там друг друга уважают, это вы тут детсад разводите
+8
-2
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Alex Morhan
Как обычно, ветка с Джоковичем и перепись его главных фанов, которые готовы жертвовать сном, чтобы только не пропустить матч Новака
+10
-5
+5
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Верховенский1990
Правильно Алькарас, Новака никогда нельзя списывать со счетов, и с более маститыми игроками отыгрывался.
+5
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Alex Morhan
Ответ Lola Lola
И что?)
Ничего, кроме популярности Новака
+4
-1
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Славонычч
Откуда у него берутся силы ? 💪
Если проходит допинг- контроль ? 💉
+4
-4
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dedpihto59
Врёт Карлуша, забился под одеяло и сжимая кулачки болел за Дьере‼️
+8
-8
0
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Lola Lola
Ответ Alex Morhan
Как обычно, ветка с Джоковичем и перепись его главных фанов, которые готовы жертвовать сном, чтобы только не пропустить матч Новака
И что?)
+2
-2
0
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