Алькарас о камбэке Джоковича: «Заснул, когда он проигрывал 0:2 по сетам. Думал, что он точно отыграется»

Карлос Алькарас отреагировал на камбэк Новака Джоковича в третьем круге US Open.

Джокович уступал 0:2 по сетам Ласло Дьере, а следующие три выиграл со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

«Я посмотрел первые два сета, а потом нужно было ложиться спать.

Но, когда я ложился, думал, что он точно отыграется. Он еще раз показал, что является одним из лучших в истории. Он отыгрался с 0:2 по сетам, думаю, на моей памяти он так делал шесть-семь раз (всего за карьеру восемь – Sports.ru). Это просто безумие.

Невероятно, что в 36 лет он делает то же, что в 20. Мы должны отдать ему должное, я этим восхищаюсь».

Джокович летел 0:2 по сетам – и потом проиграл всего 5 геймов. Как он это делает?!

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