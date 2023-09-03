Алькарас о камбэке Джоковича: «Заснул, когда он проигрывал 0:2 по сетам. Думал, что он точно отыграется»
Карлос Алькарас отреагировал на камбэк Новака Джоковича в третьем круге US Open.
Джокович уступал 0:2 по сетам Ласло Дьере, а следующие три выиграл со счетом 6:1, 6:1, 6:3.
«Я посмотрел первые два сета, а потом нужно было ложиться спать.
Но, когда я ложился, думал, что он точно отыграется. Он еще раз показал, что является одним из лучших в истории. Он отыгрался с 0:2 по сетам, думаю, на моей памяти он так делал шесть-семь раз (всего за карьеру восемь – Sports.ru). Это просто безумие.
Невероятно, что в 36 лет он делает то же, что в 20. Мы должны отдать ему должное, я этим восхищаюсь».
Джокович летел 0:2 по сетам – и потом проиграл всего 5 геймов. Как он это делает?!
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