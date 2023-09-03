Синнер сфотографировался со своей фан-группой, которая носит костюмы морковок

Теги US Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open. После матча со Стэном Вавринкой он сфотографировался с Carota Boys – группой своих болельщиков, которые ходят на матчи в костюмах морковок.

В 2019-м в Вене Синнер ел морковь прямо по ходу матчей.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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6 комментариев

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Helga Kl
Это ужасно мило)
+23
-1
+22
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Hardy
класс)
+13
-1
+12
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Emma Nevskaia
они заслужили!!!!
+4
0
+4
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bubareska
Уже легендарные Carrotta Boys)
+2
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+2
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Баир с Поселья
у Синнера жёсткая сетка конечно: до титула надо обыграть Зверева,Алькараса,Медведева и Джоковича. Подряд!
+1
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mrs Bennet
Вчера во время матча их(морковок)впервые увидела, очень понравились.
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