Синнер 10-й раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и сыграет со Зверевым

Теги US Open ATP Александр Зверев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер в третьем круге US Open обыграл чемпиона-2016 Стэна Вавринку – 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

22-летний итальянец 10-й раз вышел во вторую неделю на турнирах «Большого шлема». Он сделал это восьмой раз на последних девяти ТБШ.

Теперь он встретится с Александром Зверевым, который дошел до 1/8 финала «Шлема» 16-й раз.

В личных встречах немец ведет 3:1.

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2 комментария

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самарец52
Может и не зря некоторые аналитики считают его здесь фаворитом номер три после Карлито и Новака.
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sloevtazo@gmail.com
Ответ самарец52
Может и не зря некоторые аналитики считают его здесь фаворитом номер три после Карлито и Новака.
логично
взял один из двук мастерсов(Торонто) до ю.о.
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